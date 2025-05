Anthropic geeft AI-chatbot Claude boost met integraties en diepgaand onderzoek

Anthropic heeft donderdag een reeks nieuwe functies gelanceerd voor zijn AI-chatbot Claude, waarmee gebruikers nu meer apps en tools kunnen koppelen aan het systeem. De update omvat de introductie van Integrations, een manier om externe applicaties te verbinden, én een vernieuwde onderzoekstool onder de naam Advanced Research, die diepgaand onderzoek mogelijk maakt via internet, bedrijfsaccounts en lokale gegevensbronnen.

Beide functies zijn voorlopig beschikbaar in bèta voor abonnees van de Claude Max, Team, en Enterprise plannen, en binnenkort ook voor Claude Pro. Tegelijkertijd verhoogt Anthropic de gebruikslimieten voor Claude Code, het AI-ondersteunde programmeergereedschap.

AI-chatbot Claude

Met deze uitbreiding positioneert Anthropic zich steviger tegenover concurrenten als Google’s Gemini en OpenAI’s ChatGPT. De ambities zijn groot: het bedrijf mikt op een omzet van $34,5 miljard in 2027, terwijl het in maart van dit jaar nog op een jaarlijkse omzet van circa $1,4 miljard stond.

Integrations bouwt voort op het MCP-protocol (Multimodal Contextual Protocol), waarmee AI-modellen toegang krijgen tot gegevens uit zakelijke tools, contentrepositories en ontwikkelomgevingen. Ontwikkelaars kunnen via MCP speciale appservers bouwen die gekoppeld kunnen worden aan Claude, waardoor gebruikers eenvoudig functionaliteiten kunnen toevoegen. Onder de eerste partners bevinden zich onder andere Atlassian, Zapier, Cloudflare, Intercom, Square en PayPal. Zo maakt de Atlassian-integratie het mogelijk om automatisch pagina’s te genereren in Confluence, terwijl de Zapier-koppeling Claude toegang geeft tot app-automatiseringsflows.

Vernieuwing

De tweede grote vernieuwing, Advanced Research, stelt Claude in staat om diepgaand onderzoek te verrichten over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij wordt informatie verzameld uit zowel externe als interne bronnen, van cloudomgevingen tot lokale bestanden (via Claude Desktop op Windows of macOS). Het onderzoek wordt opgesplitst in deelvragen, waarna Claude de gegevens analyseert en samenvoegt tot een helder rapport met bronvermeldingen. De verwerkingstijd ligt tussen de vijf en 45 minuten.

Met deze vernieuwingen hoopt Anthropic zich blijvend te onderscheiden in de snel evoluerende AI-markt, waar redeneermodellen en zelfcontrolemechanismen een steeds grotere rol spelen in de kwaliteit van chatbot-output.