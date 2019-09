Netgear opent technisch ondersteuningscentrum voor AV-integrators

Netgear heeft een nieuw ondersteuningscentrum geopend voor professionele audio-video (Pro-AV) integrators die AV-oplossingen via IP-netwerken implementeren. Met de nieuwe ondersteuning moeten audiovisuele oplossingen via IP gestroomlijnd worden en moet de complexiteit van AV-implementaties weggenomen worden.

Netgear heeft een team van Pro AV-experts opgericht, die installateurs en projectontwerpers gratis hulp bieden bij netwerkontwerp, training en installatieondersteuning.

Het ondersteuningscentrum moet technisch managers en integrators helpen om expert te worden op het gebied van AV-implementaties, waar IP-netwerken bij vereist zijn. De ondersteuning omspant dan ook hulp bij pre-sales en post-sales, technische training, whitepapers en best practices.

“We willen IP-netwerken vereenvoudigen en stroomlijnen voor kleine en middelgrote partners die niet over de middelen, het budget of de juiste IT-teams beschikken voor meer complexe AV-installaties”, verklaart Laurent Masia, directeur productlijnbeheer bij Netgear.

Netgear wil partner van AV worden

Met de oplossing hoopt Netgear tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de AV-industrie en systeemintegrators. Naast de ondersteuning levert het bedrijf ook apparatuur die gebruikt kan worden bij installaties.

Op die manier wil het bedrijf een echte partner worden van de AV-industrie. Zo’n partner is ook nodig, stelt het bedrijf, om de acceptatie van AV over IP te bevorderen en een succesvolle transitie van matrix switching naar AV over ethernet te garanderen.

Apparatuur

Kleine installaties met lage complexiteit kunnen bijvoorbeeld de Netgear M4300-switches gebruiken. De switches zijn vooraf geconfigureerd voor eenvoudige, echte AV- en Multicast Zero Touch-netwerkconfiguratie.

Installateurs kunnen zelf kiezen hoeveel poorten ze nodig hebben en of dit koperen poorten of glasvezelpoorten moeten zijn. Daarna kan de AV-apparatuur aangesloten worden en de switch snel en gemakkelijk geactiveerd worden. De M4300-serie is compatibel met apparatuur van leveranciers die bij de SDVoE Alliance aangesloten zijn voor niet-gecomprimeerde 4K-video via Ethernet.

Voor grotere en complexere installaties heeft Netgear de configuratie vereenvoudigd met automatische AV-multicast.