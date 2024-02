Netgear introduceert de Orbi 970 Mesh-router, waarmee gebruikers hogere internetsnelheden kunnen bereiken, met name door de Quadband-technologie en de introductie van WiFi 7.

Volgens Netgear groeit de vraag naar hogere internetsnelheden, onder andere vanwege de toename van WiFi-apparaten in huis en de hogere eisen die diensten stellen aan WiFi-snelheid, lagere latency en meer capaciteit.

Binnen het Orbi WiFi-routerportfolio heeft Netgear onlangs de Orbi 970 Mesh-router gelanceerd. Deze op mesh-technologie gebaseerde router beweert stabiele en tot 2,4 keer snellere WiFi-verbindingen in alle hoeken van een omgeving te bieden.

Specificaties

De Orbi 970 Mesh-router beschikt naast mesh-technologie over de Quadband-technologie en Enhanced Dedicated backhaul. Deze eigenschappen, samen met WiFi 7, moeten zorgen voor snelle internetverbindingen en een veilig netwerk voor alle aangesloten apparaten.

Met de ingebouwde Smart Connect-functionaliteit selecteert de router automatisch de snelste WiFi-frequentie voor elk verbonden apparaat, terwijl de 12 ingebouwde antennes zorgen voor optimale dekking. Voor bedrade connectiviteit biedt de router een 10 Gig-internetpoort, samen met 10Gbps- en 2.5Gbps-Ethernetpoorten.

Wat software betreft is de nieuwe Netgear Orbi 970 Mesh-router uitgerust met functies zoals Netgear Armor, dat strikte beveiliging biedt voor alle aangesloten apparaten. Gebruikers kunnen alle functionaliteiten van hun Orbi-routers op afstand beheren via de Netgear Orbi-app. De app biedt gratis basisfunctionaliteit, maar gebruikers kunnen extra functies verkrijgen via een Premium-abonnement.

De Netgear Orbi 970 Mesh-router is verkrijgbaar in het wit of zwart, zowel als 2-pack (Orbi RBE972S) als 3-pack (Orbi RBE973S) voor een groter bereik tot 660 vierkante meter.

De 3-pack Black Edition is momenteel beschikbaar als pre-order en kost 2399,99 euro. Extra satellieten zijn ook beschikbaar.

