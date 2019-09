KPN maakt Dominique Leroy wegens onderzoek toch geen CEO

Dominique Leroy wordt toch geen CEO van KPN. Leroy is nu het onderwerp van onderzoek naar handelen met voorkennis. Dat maakt de aanstellingsprocedure volgens KPN onzeker.

KPN liet begin september weten dat het Leroy als nieuwe CEO wilde aanstellen. Eerder was ze de CEO van het Belgische Proximus. Vanaf 1 december zou ze bij KPN in dienst treden als de nieuwe topvrouw.

De Belgische beurswaakhond FSMA bleek half september echter onderzoek te doen naar aandelentransacties van Leroy. Leroy verkocht een maand voordat bekend werd dat ze naar KPN overstapte haar aandelen in Proximus. Die aandelen waren toen 285.342,40 euro waard.

Leroy zelf zegt dat ze op dat moment nog niet had besloten dat ze vertrok. Ze ontkent dan ook dat ze met voorkennis heeft gehandeld.

Aanstelling ingetrokken

De transactie komt nu echter toch met flinke gevolgen. KPN stelt in een verklaring dat de duur van het onderzoek onduidelijk en onvoorspelbaar is. De raad van commissarissen van KPN stelt dat dit niet in de beste interesses is voor de provider en zijn aandeelhouders. Om die reden is de voorgenomen aanstelling dus ingetrokken.

De voorzitter van de raad van commissarissen, Duco Sickinghe, zegt dat het een moeilijke beslissing was, vanwege “het track record” van Leroy als een “erg geslaagde CEO”. Verder is de raad volledig gefocust op de situatie en verwacht het binnenkort een verdere aankondiging te doen.

Dit betekent echter wel dat KPN opnieuw zonder CEO zit. Joost Farweck blijft tijdelijk voorzitter van het bestuur en de uitvoerend verantwoordelijke. De geplande aandeelhoudersvergadering over de benoeming op 28 oktober gaat niet door. Wie nu in aanmerking komen voor de rol als CEO, is onbekend.

Bewogen jaar

Het is een bewogen jaar voor KPN en niet alleen vanwege de situatie rondom de beoogde CEO. Het bedrijf maakte in januari bekend te stoppen met de dochtermerken Telfort, Yes Telecom en XS4ALL. In het geval van XS4ALL stuitte het bedrijf echter op veel weerstand, onder meer van de ondernemingsraad en klanten. Een actiecomité wil nu een eigen alternatief op gaan richten.

De afbouw van de merken zorgde er in het eerste kwartaal van dit jaar voor dat Telfort Zakelijke en Yes Telecom zowel klanten als omzet verloren. Telfort Zakelijk zag zijn volume met 15.000 simkaarten krimpen. De omzet uit zakelijk mobiel zakte naar 11 miljoen euro.

Bij Yes Telecom daalde het aantal zakelijke simkaarten met 10.000.