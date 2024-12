KPN neemt pas in 2027 afscheid van het stokoude 2G

Terwijl KPN al is gestopt met 3G, blijft het nog ruim twee jaar 2G leveren. Een “relatief grote groep actieve gebruikers” heeft de provider ertoe gedreven het stokoude netwerk langer in de lucht te houden.

Terwijl Odido (voorheen T-Mobile) per 1 juni 2023 al stopte met 2G, is VodafoneZiggo van plan tot 2026 ondersteuning te bieden. KPN leek in het midden te vallen met een einddatum van 1 december 2025. Nu is dit opgeschoven naar 1 december 2027. “Om continuïteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat Nederland op zorgvuldige wijze afscheid kan nemen van deze verouderde technologie, geeft KPN de markt twee jaar extra tijd om de overstap te maken”, luidt de korte uitleg van KPN.

Vertraging, zoals vaker gebeurt

Dat telco’s maar moeilijk afscheid nemen van het stokoude 2G, is al eerder gebleken. De communicatietechnologie uit 1991 is vele malen minder veilig dan diens opvolgers, maar wordt door allerlei IoT-apparatuur nog steeds gebruikt. Het vervangen van die hardware, onder meer ingezet voor automatische verkeersregelaars, blijkt knap lastig. Hierdoor schuiven deadlinedata weleens op, zoals gold voor het toenmalige T-Mobile dat het uitzetten van 2G drie jaar uitstelde.

Het afschalen van 2G heeft al gevolgen gehad voor de beschikbaarheid ervan. Zo hielpen telco’s elkaar uit de brand als er één een storing had binnen het eigen 2G-netwerk, maar dat gebeurt sinds eind 2022 niet meer. Hetzelfde gold overigens voor 3G, dat helemaal niet meer door de grote providers wordt ondersteund.

Kritiek vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ging vandaag al rond dat de communicatie van deze uitfasering helderder moet. Dat geldt niet alleen voor het offline halen van 2G, maar ook 3G en later 4G. De beweegreden voor telco’s om deze technologieën uit te faseren is het vrijmaken van de bandbreedte. De capaciteit voor mobiele netwerken is zeer beperkt en wordt zelden geveild. De vorige keer bemachtigden de drie providers elk een vergelijkbaar deel rondom de 3,5 GHz-band.

