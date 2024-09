Onderzoek naar SAP wegens verdacht hoge prijzen

In Amerika onderzoeken autoriteiten SAP wegens het mogelijk te hoge prijzen in rekening brengen aan overheidsinstanties.

De juridische documenten tonen aan dat SAP verdacht wordt van het overtreden van de wet in samenwerking met partner Carahsoft. Deze reseller levert SAP-software aan overheidsinstanties, waaronder het Amerikaanse leger, en biedt ondersteuning bij het onderhouden van de software.

De autoriteiten willen nagaan of er bij de coördinatie van aanbestedingen en prijzen valse verklaringen zijn afgelegd over “SAP-software, cloudopslag en gerelateerde hardware en diensten.” Dit zou mogelijk in strijd zijn met de Amerikaanse False Claims Act, een wet die fraude bij overheidscontracten moet voorkomen.

Langdurig onderzoek nieuw leven ingeblazen

Het lopende onderzoek moet uitwijzen of SAP en Carahsoft gedurende meer dan tien jaar te hoge prijzen in rekening hebben gebracht. Samen zouden ze meer dan 2 miljard dollar, omgerekend ongeveer 1,8 miljard euro, aan de Amerikaanse overheid hebben verkocht. Sinds 2014 werkt de overheid volgens de documenten al samen met Carahsoft.

De advocaten doen sinds ten minste 2022 onderzoek. In juni van dat jaar verzochten ze Carahsoft om documenten en informatie te overhandigen. De autoriteiten hebben e-mails, sms’jes, contracten en personeelslijsten nodig. Carahsoft werkte echter niet mee, waarna gerechtelijke procedures volgden om de informatie toch te verkrijgen.

Het is momenteel onduidelijk of de benodigde informatie inmiddels is ingezien. Wat wel bekend is, is dat sinds vrijdag een nieuwe rechter op de zaak zit. Daarnaast voerde de FBI dinsdag een inval uit bij het kantoor van Carahsoft, maar het is nog onbevestigd of deze inval verband houdt met het onderzoek naar de mogelijk te hoge prijzen.

Carahsoft verklaarde tegenover Bloomberg dat de FBI-inval te maken had met “een onderzoek naar een bedrijf waarmee Carahsoft in het verleden zaken heeft gedaan.” SAP heeft nog niet gereageerd.

Tip: Leegloop in de top van SAP: boegbeelden Mueller, White en Russell weg