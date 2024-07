KPN groeit door overname Youfone en nieuwe samenwerking 5G-masten

De kwartaalcijfers van KPN kleuren bijna over de hele lijn groen. De afronding van de overname van Youfone en de nieuwe samenwerking onder het bedrijf TowerCo bleken een goede stimulans.

De meest recente kwartaalcijfers van KPN geven de CEO van de telecomprovider vertrouwen in een goed verloop van 2024. “We hebben er vertrouwen in dat we onze vooruitzichten voor het hele jaar 2024 zullen realiseren”, schrijft Joost Farwerck in een reactie op de kwartaalresultaten van het tweede kwartaal 2024. De omzet nam in het eerste halfjaar van 2024 toe met 3,9 procent. In totaal goed voor een bedrag van 2,768 miljard euro.

De groei was in bijna alle segmenten aanwezig, waaronder in de zakelijke markt. Daar werd een groei van 3,7 procent gerealiseerd in vergelijking met vorig jaar.

Klantenbestand uitgebreid na overname Youfone

Daarnaast heeft KPN er het afgelopen kwartaal heel wat nieuwe mobiele klanten kunnen bijschrijven. Die groeicijfers worden beïnvloed door de afronding van de overname van Youfone. Zo kwamen er in totaal 540.000 nieuwe klanten bij, maar 499.000 daarvan zijn overgedragen vanuit Youfone. Verder nam de provider 56.000 klanten met een vaste internetaansluiting over door de overname.

Voor de overname van Youfone kreeg KPN in maart groen licht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). “Op 4 april werd de overname van Youfone afgerond en vanaf die datum zijn de financiële en operationele cijfers opgenomen in onze resultaten”, schrijft Farwerck. Youfone maakte in zijn tijd als onafhankelijke aanbieder al gebruik van het netwerk van KPN. Daar was het de grootste afnemer van, waardoor in het segment van wholesale-abonnees nog slechts 296.000 gebruikers overblijven.

Samenwerking TowerCo

Een andere ontwikkeling uit het afgelopen kwartaal was de oprichting van de onderneming TowerCo. Daarin bundelen KPN en het pensioenfonds ABP hun krachten voor het beheer van 5G-zendmastnetwerken in Nederland. “Dit vormt samen met het recent verworven 3,5GHz-spectrum een belangrijke volgende stap in onze ambitie om de beste digitale infrastructuur van Nederland te hebben.”

De uitrol van het glasvezelnetwerk is ook belangrijk voor die ambitie en loopt volgens Farweck op rolletjes. “We liggen op schema met de uitrol van glasvezel en het gaat ook goed met het aansluiten van woningen.” Dat komt overeen met een aansluiting van 60 procent van alle huishoudens. Tegen 2026 moet de uitrol voor 80 procent in orde zijn. Het afgelopen kwartaal werden er 134.000 huishoudens door KPN aangesloten. De partner die de uitrol mee in goede banen leidt, Glaspoort, sloot er nog eens 35.000 aan.

Bron: KPN