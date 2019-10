Oracle onthult grote investering in Intel-concurrent

Oracle heeft aangekondigd 40 miljoen dollar (36,72 miljoen euro) te investeren in een startup die concurreert met Intel. De startup, Ampere Computing, ontwikkelt processors voor datacenters en heeft voormalig Intel-president Renee James als CEO.

De investering vertegenwoordigt minder dan 20 procent van het bedrijf. Bovendien zijn er ook andere investeerders, zoals de Carlyle Group en Arm, een onderdeel van het Japanse Softbank, schrijft ZDNet.

De chips van Ampere zijn gebaseerd op de ARM-microprocessorarchitectuur die succesvol weet te concurreren met Intel in mobiele en smartphone-applicaties. De architectuur komt echter nog niet voor in applicaties voor datacenters, waar Intel zijn meeste winst uit haalt.

Evaluation board

Ampere brengt daar dus verandering in. Het bedrijf biedt een 19 inch chassis evaluation board met processors die gebaseerd zijn op 64-bit ArmV8 cores, met custom network en storage offload engines en geïntegreerd Ethernet.

Naar eigen zeggen heeft de oplossing dezelfde als of zelfs meer prestaties dan de private en public cloud, maar lagere operationele kosten. Oracle heeft de technologie inmiddels in-house getest, maar zegt nog helemaal niets over de prestaties.

De grootste uitdaging voor ARM in het datacenter is dat er te weinig software development-tools en engineering-talent beschikbaar is voor microprocessors met de architectuur van Intel. Daardoor wordt de ontwikkeling van zakelijke applicaties voor datacenters duurder.

Oracle

Oracle zelf heeft al een grote aanwezigheid in vrijwel ieder groot datacenter, aangezien het een verkoper is met een grote catalogus aan producten en diensten. Het bedrijf heeft de meeste grote enterprise software-bedrijven weten aan te trekken, waaronder Sun Microsystems.

Oracle is de eigenaar van de Sparc-microprocessorarchitectuur van Sun, die ontworpen is voor datacentra. ARM heeft echter een grotere library aan chip-mogelijkheden die aangepast kunnen worden voor hogere computing-efficiëntie.