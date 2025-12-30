Nvidia rondt aankoop Intel-aandelen af, verdient er al miljarden aan

Nvidia heeft voor een laag prijskaartje 7,58 miljard dollar aan Intel-aandelen aangeschaft. Omdat het in september al een investering had afgesproken, kan het dit deel van Intel voor 5 miljard dollar aanschaffen.

Nvidia sloot op 26 december de aankoop van 214 miljoen Intel-aandelen af, nadat de Amerikaanse toezichthouder FTC op 18 december groen licht gaf. Die goedkeuring was overigens relatief voorspelbaar: Intel verkeert in zwaar weer en heeft hulp nodig. Ook de Amerikaanse overheid zelf kocht een belang van 10 procent in ‘Chipzilla’ om het te verstevigen. Nvidia koos voor 4 procent, destijds grofweg 5 miljard dollar waar met 23,28 dollar per aandeel. Tegenwoordig is dit bedrag per aandeel 36,68 dollar.

Gezamenlijke chipontwikkeling voor datacenter en pc’s

De samenwerking gaat verder dan een financiële investering. Nvidia en Intel ontwikkelen gezamenlijk “meerdere generaties” chips voor datacenters en pc’s. Het doel is marktaandeel te veroveren van consumenten tot hyperscale-klanten. Nvidia kan hierdoor de iGPU’s van Intel afwisselen om bijvoorbeeld in thin-and-light laptops te dienen. De combinatie van een Intel-chip met een Nvidia-GPU is eerder enkel beschikbaar geweest voor discrete GPU’s.

De twee bedrijven verbinden hun chips via NVLink, Nvidia’s snelle interconnect-technologie. Die bereikt 1,8 TB/s bandbreedte per GPU, ongeveer veertien keer sneller dan een PCIe 5.0 x16-slot. Voor pc’s bouwt Intel aangepaste x86-CPU’s die Nvidia integreert in AI-infrastructuurplatforms.

Daarnaast produceert Intel x86-systems-on-chips met geïntegreerde Nvidia RTX GPU-chiplets. Deze nieuwe x86 RTX-chips voeden pc’s met gecombineerde CPU’s en GPU’s in één pakket. De deal moet het beste van beide werelden samenvoegen.

Lange weg terug

Intel kent het voordeel van de ingezetene: zelfs na jaren aan tekortkomende processoren ten opzichte van AMD heeft het een aanzienlijk groter marktaandeel in elk client-segment. Enkel zelfbouw-pc’s lijken op basis van webwinkelresultaten Intel de rug te hebben toegekeerd, laptops en OEM-desktops blijven het domein van Intel tot nu toe.

Toch moet er zeker verbetering te zien zijn, en wel in de vorm van toekomstige chipgeneraties. Lunar Lake (thin-and-lights) en Arrow Lake (desktops, laptops) worden afgewisseld door respectievelijk Panther Lake en Nova Lake dit jaar, die vermoedelijk op de markt verschijnen onder de naam Intel Core Ultra Series 3.

