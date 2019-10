Schneider Electric onthult wandmonteerbaar Micro Data Center

Schneider Electric heeft de EcoStruxure Micro Data Center onthuld dat in een 6U-wandmontagemodel komt. Het apparaat is ontworpen om grote edge-servers te ondersteunen in een onopvallende kast.

De 6U Wall Mount is onderdeel van de EcoStruxure Micro Data Center-serie. Deze apparaten hebben op zichzelf staand behuizingen van één rack, met onder meer bewaking en beheer op afstand, UPS, stroomverdeling, koelapparatuur en fysieke beveiliging.

De 6U Wall Mount is specifiek gemaakt voor edge computing-uitdagingen. Edge computing brengt namelijk nieuwe uitdagingen met zich mee, omdat gedistribueerde systemen op locaties zonder IT-personeel staan en vaak niet geoptimaliseerd zijn voor IT-systemen. Ook moeten ze voldoen aan nieuwe cyber- en fysieke beveiligingseisen.

Veilig en klein

De 6U Wall Mount is ontworpen voor edge computing met weinig ruimte en waar bestendigheid een vereiste is. Grote, zware edge-servers, netwerkapparatuur en de UPS kunnen hiermee aan een muur worden gemonteerd, zodat ze geen vloeroppervlakte in beslag nemen. Zo vragen ze 60 procent minder ruimte dan traditionele muurbehuizingen.

Het apparaat komt met een schokverpakking, waardoor partners en integrators de mogelijkheid hebben om IT vooraf te installeren en zo snel en gestandaardiseerd te implementeren.

Ook is er een geïntegreerd stoffilter en ventilator, waardoor de oplossing goed te gebruiken is voor licht industriële omgevingen.

EcoStruxure

EcoStruxure van Schneider Electric is een IoT-compatibele, interoperabele en open systeemarchitectuur en platform. Het platform levert verbeterde waarde rondom veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en connectiviteit.

Volgens Schneider Electric zelf is EcoStruxure inmiddels op bijna 500.000 locaties geïmplementeerd met steun van ruim 20.000 ontwikkelaars, 650.000 serviceproviders en partners en drieduizend hulpprogramma’s. Ook verbindt het meer dan 2 miljoen beheerde activa.

“Met het creatieve ontwerp en de functionaliteiten van de EcoStruxure Micro Data Center 6U Wall Mount zijn we in staat nieuwe mogelijkheden te openen om IT bij de Edge te plaatsen, waardoor digitale transformatie een realiteit wordt”, zegt Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division van Schneider Electric.