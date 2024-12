Schneider Electric werkt samen met Nvidia aan AI-datacenterkoelinstallaties

Schneider Electric zet zich in om de groeiende energieconsumptie van datacenters, die nodig is voor AI-toepassingen, aan te pakken. De specialist in energiebeheer en automatisering werkt hiervoor samen met Nvidia om geavanceerde koelsystemen te leveren.

Eerder dit jaar nam Schneider Electric al stappen om zijn positie in energie-efficiëntie te versterken. Zo verwierf het bedrijf een meerderheidsbelang, met een optie tot volledige overname, in de Amerikaanse concurrent Motivair. Deze zet onderstreept de focus op energiezuinige oplossingen voor AI-infrastructuren.

Daarnaast verving Schneider Electric begin november zijn CEO. Dit besluit volgde op onenigheid over de strategie van het bedrijf en een vermeend gebrek aan daadkracht.

Samenwerking met Nvidia

De samenwerking met Nvidia richt zich op het leveren van efficiënte koelingsoplossingen voor AI-datacenters. De koelingsontwerpen van Schneider Electric worden geïntegreerd in de high-density AI-cluster servers van Nvidia, waaronder de systemen met GB200 NVL72- en Blackwell-processors. Deze servers verbruiken tot 132 kilowatt (kW) per rack en zijn geoptimaliseerd voor vloeistofkoeling.

De aangepaste ontwerpen zijn geschikt voor hyperscale-, colocatie- en zakelijke datacenteromgevingen. Ze omvatten ‘liquid-to-liquid’ Coolant Distribution Units (CDU’s) en directe vloeistofkoeling voor processors. Daarnaast bieden ze mechanische en elektrische ontwerpen om energie-efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen.

Een ander belangrijk aspect is de software-integratie. Schneider Electric levert tools zoals Exodial en EcoStruxure IT Design CFD, waarmee gebruikers het koelontwerp kunnen afstemmen op specifieke AI-workloads. Dit bevordert zowel duurzaamheid als operationele efficiëntie voor high-density applicaties.

Volgens Schneider Electric is het bedrijf verantwoordelijk voor alles rondom de serverracks, terwijl Nvidia zich richt op de technologie binnen de racks.

Compacte, maar krachtige UPS

Naast de samenwerking met Nvidia introduceerde Schneider Electric de Galaxy VXL, een compacte en krachtige UPS speciaal ontworpen voor (AI-)datacenters en zware workloads.

De schaalbare, modulaire Galaxy VXL bespaart tot 52 procent ruimte dankzij 125 kW/3U-krachtmodules en een footprint van slechts 1,2 vierkante meter. Eén unit kan tot 1,25 megawatt (MW) kritieke energie leveren, terwijl vier parallel geschakelde units tot 5 MW aankunnen binnen een ruimte van 4,8 vierkante meter.

