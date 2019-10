‘AT&T in conflict met activistische investeerder’

AT&T staat onder druk van Elliott Management om bedrijfskosten te drukken en expansieplannen op te schorten. De activistische investeringsmaatschappij is op dit moment in gesprek met AT&T, om uit te vinden wat een acceptabele uitkomst zou kunnen zijn voor beide partijen.

Elliott Management, een investeringsbedrijf dat erom bekendstaat druk uit te oefenen op bedrijven waarin het een aandeel heeft, heeft zes weken geleden een plan aan AT&T gestuurd met een aantal voorgestelde veranderingen. Het investeringsfonds zegt dat deze veranderingen de aandelenkoers van AT&T eind 2021 met ten minste 60 procent kan verhogen, meldt Reuters.

De aandelen van Elliott in AT&T zijn 3,2 miljard dollar waard. De druk die de investeerders nu uitoefenen op de Amerikaanse telecomgigant is een van de meest ambitieuze campagnes in jaren. Dit niet alleen vanwege de omvang van AT&T, maar ook vanwege de grote hoeveelheid aan problemen die volgens Elliott moeten worden opgelost. Voor Elliott, dat over een vermogen van 38 miljard dollar beschikt, is de campagne een van de belangrijkste doelstellingen.

Grootse plannen

De ambities van Elliott omvatten onder meer het afstoten van bepaalde dochterondernemingen, het verminderen van de bedrijfskosten met van 5 miljard dollar, een nieuwe indeling van de toewijzing van kapitaal, en ervoor zorgen dat CEO Randall Stephenson stopt met het plannen van overnames van andere bedrijven.

Elliott bekritiseerde onder meer de acquisitie van TimeWarner Inc., die AT&T 85 miljard dollar heeft gekost. Ook de overname van DirecTV voor 49 miljard in 2015 werd genoemd in de brief aan AT&T. Verder heeft Elliott laten weten dat AT&T mensen met praktische expertise en kennis van de branche nodig heeft in zijn raad van bestuur. Bovendien stelde Elliott dat het al “meerdere potentiële kandidaten” op het oog heeft.

AT&T heeft naar buiten gebracht dat het ondertussen al een aantal punten aan het onderzoeken is die Elliott aan de kaak heeft gesteld. Woordvoerders van AT&T en Elliott hebben tot nu toe geen verder commentaar gegeven.