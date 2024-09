AT&T beticht VMware-eigenaar Broadcom van pestgedrag en prijsopdrijving

AT&T is bezig met een stroperige exitstrategie voor VMware. In een juridisch geschil zegt de telecomreus dat VMware-eigenaar Broadcom zich niet aan de afspraken hield. Vanzelfsprekend is Broadcom het daar niet mee eens.

In september stapte AT&T naar de rechter. Het klaagde Broadcom aan voor contractbreuk. Nu zijn meer details naar buiten gekomen door een juridisch document in handen van The Register.

Broadcom zegt tegenover een rechtbank in New York dat AT&T alsnog een perpetual licentie wilde afnemen. Dit terwijl de stap naar enkel abonnementsdiensten al lang en breed is ingevoerd. Nu probeert AT&T ervoor te zorgen dat het alsnog ondersteuning krijgt voor de bestaande VMware-infrastructuur. Onderhandelingen voor een nieuwe deal, zelfs met een gunstig prijskaartje voor AT&T, liepen volgens Broadcom op niets uit.

Laatste zetje

Broadcom voerde forse wijzigingen door in het VMware-prijsbeleid. De optie om bepaalde software-componenten à la carte af te nemen verdween, met enkel VMware Cloud Foundation en VMware vSphere Foundation als opties. Volgens Broadcom is de VMware-suite op deze manier voordeliger voor grote gebruikers, waar AT&T zonder meer onder valt. Desondanks beticht AT&T Broadcom van pestgedrag en prijsopdrijving. Intussen wijst de VMware-eigenaar naar het gesloten contract tussen de twee, waarin staat dat VMware te allen tijde de bestaande licentieovereenkomst op de schop mag nemen en beëindigen.

AT&T heeft acht maanden de tijd gehad om de eigen IT-infrastructuur te vernieuwen. Aangezien veel bedrijven hun VMware-exitstrategie veel sneller hebben uitgevoerd, zou dit meer dan genoeg tijd zijn geweest. Daarom ziet Broadcom het als een onterecht verwijt vanuit AT&T dat laatstgenoemde “onherstelbare schade” heeft geleden.

Het is nog onbekend wanneer de rechter een oordeel velt in deze zaak.

