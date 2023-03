Salesforce is op bestuurlijk niveau in een fikse strijd verwikkeld met een aantal activistische aandeelhouders. Die zijn van mening dat Salesforce ver onder zijn kunnen presteert en dat het beter moet. De omzet en vooral de winst moet omhoog. Een van de eisen van Elliot Management, de grootste activistische aandeelhouder, was om eigen mensen te benoemen in de raad van bestuur van Salesforce, die eis is nu van tafel. Een win voor Salesforce, maar wat heeft dat gekost?

Salesforce staat sinds enige tijd onder druk, meerdere activistische aandeelhouders hebben een belang genomen in het bedrijf en eisen betere resultaten. Het afgelopen jaar stond het Salesforce-aandeel flink onder druk, op het dieptepunt was een aandeel Salesforce bijna 50 procent minder waard dan het jaar ervoor.

In de jaren daarvoor heeft Salesforce drie grote overnames gedaan waar miljarden mee gemoeid waren. Eerst werd MuleSoft overgenomen voor 6,5 miljard dollar, daarna volgde Tableau voor 15,7 miljard dollar en tot slot Slack voor 27,7 miljard dollar. Daarmee is de organisatie fors gegroeid, van 50.000 tot ongeveer 80.000 mensen, maar de resultaten bleven achter. Dit zorgde ervoor dat het aandeel onder druk kwam te staan en deze activistische aandeelhouders hun kans zagen om in te stappen.

Wat willen activistische aandeelhouders?

Bij een activistische aandeelhouder gaat het eigenlijk maar om één ding en dat is meer winst zodat er meer dividend kan worden uitgekeerd en de aandeelhouder een positief rendement haalt op zijn investering. Vaak stappen dit soort aandeelhouders in op een moment dat het even wat minder gaat, om vervolgens forse veranderingen te eisen op korte termijn om de marges te verbeteren. Zodra de resultaten dan omhoog gaan, stappen deze aandeelhouders ook weer snel uit om hun winst te cashen.

Om snel de resultaten te verbeteren kunnen verschillende stappen worden genomen. De eerste is door Salesforce al gezet door een grote ontslagronde aan te kondigen waarbij 7.000 mensen hun baan verliezen (10% van het werknemersbestand).

Benoeming in bestuur om meer invloed te krijgen

De aandeelhouders hebben op dit moment enkel nog aandelen, maar geen directe invloed in de bestuurskamer. Wel kunnen ze, als ze genoeg aandelen bezitten, mensen nomineren voor de raad van bestuur. Als een activitische aandeelhouder eigen mensen in de bestuurskamer heeft, krijgt die meer controle en invloed op de bedrijfsprocessen. Elliott Management was hier ook al druk mee bezig, maar heeft die nominaties nu teruggetrokken. Wat op zich een vreemde stap is, want waarom zou je die invloed opgeven? Aan de andere kant is uit de bestuurskamer houden van activistische aandeelhouders voor Salesforce zeer wenselijk, maar dat zal Elliott dus niet gratis doen, de vraag is nu wat heeft Marc Benioff, de CEO van Salesforce, hen beloofd.

Nog meer ontslagen

Het antwoord lijkt te liggen in een Bloomberg artikel van vorige week vrijdag. De COO van Salesforce, Brian Millham, heeft laten weten dat: “Als we het gevoel hebben dat de structuur van de organisatie moet veranderen, dan zullen we dat doen om meer efficiëntie te behalen”. Waarbij “meer efficiënte behalen” in de zakenwereld staat voor banen schrappen. Daarmee is de kans enorm groot dat er op korte termijn een tweede ontslaggolf gaat volgen, net zoals al eerder gebeurde bij Amazon en Meta. De vraag is hoeveel mensen en in welke regio’s.

Bedrijfsonderdelen afstoten

Een andere stap kan zijn om bedrijfsonderdelen af te stoten. Zo zouden bedrijfsonderdelen die ontstaan zijn na overnames uit het verleden weer kunnen worden afgestoten. Dat kan de nodige miljarden opleveren waardoor er meer dividend kan worden uitgekeerd. Daar lijkt bij Salesforce vooralsnog geen sprake van. Wij zijn recent op TrailblazerDX geweest, de developers conferentie van Salesforce. De visie van Salesforce is nog altijd om oplossingen als MuleSoft, Slack en Tableau verder met elkaar te integreren en met de Salesforce-oplossingen. Het afstoten van een van die oplossingen zou de hele strategie van Salesforce om zeep helpen. Het enige product wat Salesforce mogelijk zou kunnen afstoten is Quip, dat is een soort Office-pakket dat Salesforce is 2016 heeft gekocht voor 750 miljoen dollar. De adoptie hiervan is laag en de integratie zeer beperkt. De vraag is echter hoeveel dat nog zou opleveren.

Salesforce houdt vast aan visie

Tijdens TrailblazerDX een aantal weken geleden was Marc Benioff de grote afwezige. Op social media deelde hij wel nog foto’s van de opbouw van het event, maar op de eventdagen zelf was hij nergens te bekennen. Dat was in onze optiek een bewuste keuze om de developersconferentie ook echt over de producten te laten gaan en niet over de ontslagen, de bedrijfsresultaten en de activistische aandeelhouders.

Toch waren er kleine momentjes tijdens keynotes waarin onder andere Sarah Franklin, Chief Marketing Officer, uithaalde naar deze activistische aandeelhouders. Zo stelde zij zeer duidelijk dat wat er ook gebeurt, Salesforce vast zal houden aan het 1-1-1-principe. Iets wat ongetwijfeld ter sprake is gekomen in discussies met deze activistische aandeelhouders. Om de marge te verhogen zou het afschaffen van het 1-1-1-principe snel resultaat opleveren. Het 1-1-1-principe van Salesforce betekent dat werknemers 1% van hun werktijd (betaald) mogen gebruiken voor vrijwilligerswerk, dat 1% van de producten die Salesforce levert naar goede doelen gaat en dat 1% van de omzet wordt gebruikt voor liefdadigheid.

Versnelling in integratie

Verder kregen we het gevoel dat Salesforce wat meer vaart aan het maken is met de integratie van de verschillende oplossingen. Ze hebben natuurlijk al die overnames gedaan en die bestaan deels nog allemaal naast elkaar, maar integreren op verschillende vlakken ook met elkaar. Tijdens TrailblazerDX kregen we het gevoel dat er toch iets van urgentie is gekomen om dat integratieproces te versnellen.

Salesforce resultaten als fors verbeterd

Tot slot heeft Salesforce het afgelopen kwartaal afgesloten met enorm goede cijfers. De omzet steeg naar 8,38 miljard dollar, 14 procent meer dan het jaar ervoor. Verder gaat Salesforce 20 miljard dollar aan aandelen terugkopen, waardoor de invloed van beleggers weer wat kleiner wordt. De aandelen van Salesforce zijn sindsdien ook alweer fors gestegen. Het effect van de eerste ontslagronde is nog niet zichtbaar in de cijfers, maar dat zal nog betere marges gaan opleveren. Hetzelfde geldt voor een eventuele tweede ontslagronde.

Salesforce blijft op koers en lijkt activistische aandeelhouders af te slaan

Al met al lijkt Salesforce redelijk snel te hebben gehandeld, waardoor het bedrijf en het zittende bestuur de controle behoudt. Bij andere bedrijven hebben we gezien dat activistische aandeelhouders de macht grepen in de bestuurskamer en werden oprichters, CEO’s, CTO’s en CFO’s vervangen. Vaak veranderde de koers van deze bedrijven dan ook binnen een paar jaar. Bij Salesforce blijft vooralsnog iedereen zitten en lijkt de koers onveranderd. Wel heeft Salesforce straks diep het mes moeten zetten in het eigen vlees en is de focus op bepaalde productontwikkelingen en integraties mogelijk wat scherper geworden.

