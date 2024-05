AT&T Cybersecurity is na het aangaan van een joint venture omgedoopt tot LevelBlue. Private equity-firma WillJam Ventures is de nieuwe meerderheidsaandeelhouder, voormalig moederbedrijf AT&T behoudt zowel een minderheidsbelang als een zetel in de raad van bestuur. De partijen deden de aankondiging tijdens de RSA Conference in San Francisco deze week.

LevelBlue biedt onder andere managed security services die klanten moet ontzorgen op het gebied van datasecurity. Indien de klant groeit, biedt LevelBlue schaalbare oplossingen. In de woorden van LevelBlue fungeert het bedrijf als een verlengstuk van de eigen data-securityafdeling van de klant. Het bedrijf claimt wereldwijd, op elk moment van de dag paraat te zijn.

LevelBlue biedt tevens consultancy, voert onderzoek uit en brengt dreigingen in kaart. Dat gebeurt deels met behulp van AI, maar ook door aangesloten te zijn bij de Open Threat Exchange (OTX), een community van meer dan 235.000 securityprofessionals die samen goed zijn voor zo’n 20 miljoen dagelijkse waarschuwingen op het gebied van dreigingen en kwetsbaarheden.

Vertrouwen wekken

Kersverse eigenaar WillJam benadrukt verder de ervaring die de meer dan duizend medewerkers meenemen: gemiddeld zo’n 15 jaar on the job, met kennis over het werken met organisaties van klein tot groot. Dit klinkt alsof het bedoeld is om vertrouwen te wekken, en dat is ook wel een beetje zo. Er is de nieuwe hoofdeigenaar veel aan gelegen om huidige klanten (en potentiële nieuwe) gerust te stellen omdat AT&T Security een beetje leek weg te zakken in de markt.

De overname door AT&T van Alienvault in 2018, gespecialiseerd in bedreigingsdetectie, was al niet helemaal geworden wat men ervan had gehoopt. Niet veel later zette de activistische aandeelhouder Elliott Management AT&T onder druk om dochterondernemingen af te stoten, het huishoudboekje op orde te krijgen en te stoppen met het doen van overnames.

AT&T heeft de securitytak al eventjes in de etalage staan. De oude eigenaar houdt een minderheidsaandeel, wat wellicht zorgen moet wegnemen dat het telecombedrijf de security van netwerken niet serieus neemt. De bruidsschat die AT&T meeneemt naar deze joint venture zijn assets afkomstig uit de aankoop van Alienvault.

