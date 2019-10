Nokia wil 5G-ontwikkeling versnellen met nieuwe werknemers

De uitrol van 5G komt steeds dichterbij, wat betekent dat allerlei landen en bedrijven investeren in apparatuur voor de nieuwe netwerken. Die apparatuur kan onder meer bij Nokia gekocht worden, dat de ontwikkeling van de technologie nog meer wil versnellen. Daartoe heeft het bedrijf nu honderden extra engineers aangenomen.

Nokia heeft voor de ontwikkeling van 5G in het afgelopen jaar 350 nieuwe mensen aangenomen in Finland, schrijft Reuters. 240 van hen werken op de afdeling voor mobiele netwerken, en de meeste werken dan ook nog eens specifiek aan de ontwikkeling van system on chip (SoC) circuits. Dat is een belangrijk onderdeel van de 5G-apparatuur, aldus Nokia.

Tommi Uitto, President of Mobile Networks bij Nokia, zegt dat het aannemen van mensen versneld is in het afgelopen jaar.

Uitrol van 5G

Nokia is één van de belangrijkste leveranciers voor telecomapparatuur, naast Ericsson en Huawei. Het bedrijf krijgt momenteel echter minder bestellingen in één van zijn grootste markten: Noord-Amerika. Daar wordt gewerkt aan diverse fusies, waaronder van T-Mobile en Sprint. Die fusie werd deze maand goedgekeurd door de FCC en eerder al door Justitie in de VS.

Die fusie heeft flinke impact op Nokia, aangezien het een belangrijke leverancier is voor de twee bedrijven. T-Mobile en Sprint geven nu minder uit aan apparatuur, omdat ze verwikkeld zijn in rechtszaken over de fusie.

Toch gaat het niet slecht met Nokia. Het bedrijf zei in juni nog dat het meer bestellingen ontvangt voor 5G-apparatuur dan Huawei. Toen waren er 42 commerciële 5G-bestellingen, terwijl Huawei er naar schatting 40 had. Ericsson had in juni voor zo ver bekend negentien bestellingen staan.

5G in Nederland

Ook in Nederland wordt hard aan de uitrol van 5G gewerkt. De eerste veiling voor frequenties voor het nieuwe mobiele netwerk vindt eind dit jaar of begin volgend jaar plaats.

Daar mogen zeker drie partijen aan meedoen. Waarschijnlijk worden dat in ieder geval KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. Dat zijn namelijk de drie grootste telecomproviders van Nederland.