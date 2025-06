Nokia introduceert Autonomous Network Fabric voor versnelde netwerkautomatisering

Nokia lanceert een oplossing onder de naam Autonomous Network Fabric. Het platform combineert AI-modellen die specifiek zijn getraind voor telecomomgevingen met geïntegreerde beveiliging en automatiseringstoepassingen.

Autonomous Network Fabric fungeert als een intelligentielaag die analyse, observatie, beveiliging en automatisering over alle netwerkonderdelen heen samenbrengt. De oplossing is ontworpen om te functioneren ongeacht het type leverancier, netwerkarchitectuur of implementatiemodel.

Een belangrijk onderdeel van de aankondiging is de uitbreiding van Nokia’s samenwerking met Google Cloud. Klanten krijgen de mogelijkheid om de oplossing te gebruiken als SaaS op Google Cloud, lokaal via Google Distributed Cloud, of in een hybride opstelling. Door de krachten te bundelen willen beide bedrijven netwerkautomatisering opschalen met behulp van AI en cloudinfrastructuur.

De telecomsector streeft al langer naar autonome netwerken, maar wordt daarbij vaak beperkt door verouderde systemen, gescheiden processen en versnipperde databronnen. Nokia’s nieuwe platform biedt een geïntegreerde aanpak met uniform databeheer, volledige zichtbaarheid in de netwerkprestaties en inzet van verklaarbare AI. Operators kunnen sneller experimenteren met nieuwe functies en inzichten omzetten in efficiënte netwerkacties.

Volgens analisten wordt het steeds belangrijker om verschillende vormen van AI in te zetten binnen netwerken. De nieuwe oplossing van Nokia is volgens hen een stap richting een meer adaptieve netwerkarchitectuur die beter omgaat met toenemende complexiteit en hogere eisen aan betrouwbaarheid.

Samenwerking met Google Cloud

De samenwerking met Google Cloud richt zich onder andere op het gebruik van generatieve AI-technologie zoals Vertex AI en BigQuery. Hiermee worden real-time monitoring, patroonherkenning in netwerkverkeer, foutopsporing en automatische probleemoplossing ondersteund. Ook is er aandacht voor schaalbaarheid en herstel bij storingen.

Daarnaast werkt Nokia samen met een grote Europese telecomoperator aan de uitrol van een meer geautomatiseerd netwerk. Door telecomdata van Nokia te combineren met de AI-capaciteiten van Google, moet een omgeving ontstaan waarin ontwikkelaars eenvoudiger kunnen innoveren en automatiseringsoplossingen snel kunnen opschalen.

Autonomous Network Fabric bevat onder meer functies voor uniform databeheer via een data mesh-architectuur, 360-graden observatie van netwerkdata en verklaarbare AI die onderliggende beslissingen en analyses inzichtelijk maakt. Nokia benadrukt dat de oplossing ontworpen is om flexibel te integreren binnen bestaande netwerkomgevingen.