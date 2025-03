Odido Business introduceert 5G Internet voor Bedrijven

Vanaf 15 april kunnen organisaties 5G Internet voor Bedrijven afnemen bij Odido Business. Het is de zakelijke tegenhanger van Odido’s Klik&Klaar Internet-aanbod voor consumenten.

Door dit aanbod kunnen organisaties waar dan ook in Nederland verbonden zijn. 5G Internet voor Bedrijven (net als Klik&Klaar) borduurt voort op de enorme 5G-uitrol die de telecomspeler de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

5G Internet voor Bedrijven

“De ontwikkeling van 5G Internet voor Bedrijven past perfect binnen Odido’s strategie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en toegang heeft tot een betrouwbaar netwerk van superieure kwaliteit”, aldus Martijn Teekens, Chief Commercial Officer Enterprise bij Odido. “Met 5G Internet voor Bedrijven bieden we zakelijke gebruikers een flexibele oplossing die past bij hun behoefte. Denk bijvoorbeeld aan bouwuitvoerders op locatie of vrachtschepen die live informatie en foto’s kunnen delen over hun positie en lading in Nederland.”

Snelheid en capaciteit

Dit aanbod is een alternatief voor vaste internetverbindingen. 5G Internet voor Bedrijven en Klik&Klaar waren niet mogelijk geweest zonder de frequentieruimte die Odido net als KPN en VodafoneZiggo opeiste rondom 3,5GHz. Verschil moet er alsnog zijn: Odido’s netwerk is door Ookla uitgeroepen als de snelste in Nederland.

Qua snelheid en capaciteit is 5G Internet voor Bedrijven ingericht voor maximaal 20 medewerkers en 300 Mbit/s voor downloaden en 30 Mbit/s voor uploaden. Met andere woorden: het is breed inzetbaar en voor de meeste doeleinden ruimschoots snel genoeg. Echter zijn de maximale snelheden via een bekabelde verbinding aanzienlijk hoger: 8 Gbit/s is op bepaalde plekken al door Odido aangeboden.

