Gemeente Amsterdam vertrouwt IT-netwerk en beheer toe aan Telindus

De managed secure connectivity-service van Telindus is gekozen door de gemeente Amsterdam om zijn IT-netwerk te beheren. Telindus meldt dat de belangrijkste doelen waaraan het nieuwe gemeentenetwerk gaat bijdragen gebruiksvriendelijkheid, wendbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn.

De connectiviteitsdienst @Net van Telindus scoorde volgens de gemeente het hoogst op al deze facetten, wat de doorslag gaf. Het gaat om een contract van meerdere jaren waarin Telindus eerst het netwerk zal ontwerpen en uitrollen en daarna het volledige beheer en de doorontwikkeling ervan zal gaan uitvoeren.

In het netwerk van de gemeente Amsterdam moeten niet alleen 15.000 medewerkers gemakkelijk binnen en tussen de meer dan 150 locaties kunnen communiceren, maar de ook apparaten en diensten in de hoofdstad zijn ervan afhankelijk. Om de snelheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid te waarborgen is @Net van Telindus gebaseerd op de Dark Fiber-infrastructuur van Eurofiber. Er is verder gekozen voor het bouwen van een software defined network (SDN) samen met Cisco.

Samenwerking

Maarten Bruinsma, waarnemend directeur ICT bij de gemeente Amsterdam: “We hebben met Telindus een partij gecontracteerd die voor ons veilige en betrouwbare connectiviteit levert in en tussen de vele locaties in de stad. De diensten van de directie ICT voldoen aan de kerndoelen veilig en betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, flexibel en wendbaar en duurzaamheid. Dat laatste aspect was ook een belangrijk criterium in de Europese aanbesteding die afgelopen jaar is uitgevoerd. Telindus heeft ook op dit punt goed gescoord. Ze hebben goed onderbouwd op welke wijze zij invulling gaan geven aan het duurzaamheidsaspect.“

Volgens Telindus is het voor gemeenten vaak niet gemakkelijk om technologische ontwikkelingen bij te benen. Het veilig houden van het netwerk en de IT-infrastructuur is een grote uitdaging. Daarom heeft Gemeente Amsterdam een paar jaar geleden besloten om de IT-infrastructuur onder te verdelen in percelen en deze op verschillende momenten in de tijd uit te besteden. Joris Leupen, Managing Director van Telindus Nederland, vertelt: “Het is fantastisch dat de gemeente Amsterdam ons als dé strategisch IT-partner voor de netwerkvoorzieningen heeft verkozen. Met @Net leveren we een belangrijke bijdrage aan de connectiviteit en digitale weerbaarheid van deze stad met ambitieuze doelstellingen.”