Amsterdam laat weer datacenters toe ‘onder strenge voorwaarden’

De gemeente Amsterdam is van plan om weer nieuwe datacenters toe te laten. Het stadsbestuur benadrukt wel dat toekomstige uitbreidingen verbonden zijn aan ‘strenge voorwaarden’.

Het nieuwe beleid komt nadat er bijna een jaar lang een tijdelijke bouwstop geldt. De gemeente hoopt met het nieuwe beleid meer grip te krijgen op de komst van datacenters. In de afgelopen jaren groeide de sector hard en deze groei zorgde ook voor een grote druk op het elektriciteitsnetwerk. De gemeente vreesde dat hierdoor een stroomtekort zou ontstaan.

De nieuwe plannen gelden tien jaar lang en in deze periode mag de sector maar met een gemiddeld stroomverbruik van 67 megavoltampère (mva) per jaar uitbreiden. In de praktijk zal dit neerkomen op drie kleine datacenters of één grote datacenter per jaar.

Duurzaam

Datacenters groter dan 80 mva worden in het gevolg niet meer aangesloten op het gewone stroomnet, maar zij moeten nu zelf een onderstation bouwen dat rechtstreeks wordt aangesloten op het hoogspanningsnet.

Dit is niet de enige maatregel waar datacenters voortaan aan moeten voldoen. Zo moeten zij ook hun restwarmte beschikbaar stellen en zijn ze verplicht om groene energie te gebruiken. Datacenters moeten daarnaast ook goed in de omgeving passen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de begane grond gedeeltelijk beschikbaar moet komen voor andere bedrijfsactiviteiten.

De gemeenteraad zal na eind augustus een oordeel vellen over de plannen, maar de sector haalt in ieder geval opgelucht adem. “Ik ben blij dat er weer duidelijkheid is”, zegt Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association (DDA).