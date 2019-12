HPE optimaliseert hybrid cloud met GreenLake Central

HPE neemt met GreenLake Central een belangrijke stap om zijn volledige line-up as-a-service aan te bieden tegen 2022. De tool geeft gebruikers een consistente cloud-ervaring terwijl de hele hybrid IT-omgeving wordt beheerd en geoptimaliseerd.

Eerder dit jaar kondigde HPE aan dat de hele line-up vanaf 2022 volledig as-a-service beschikbaar zal zijn onder de noemer GreenLake. Om het volledige portfolio klaar te stomen, lanceert het vanaf Q1 2020 GreenLake Central. Dat nieuws kondigde CEO Antonio Neri aan op het HPE Discover More-event in München.

HPE hoopt met de tool silo’s te doorbreken en komaf te maken met alle bijhorende problemen zoals beperkte visibiliteit, gebrek aan controle en extra kosten en risico’s. GreenLake Central is een managementconsole waar de volledige hybride IT-omgeving kan worden bestuurd, geleverd als een as-a-service-oplossing. Volgens HPE krijgt ieder bedrijf hiermee de vrijheid om te kiezen welke tools ze gebruiken om applicaties te bouwen, en waar ze workloads en data wegzetten. Een klant betaalt enkel wat hij verbruikt.

GreenLake Central draait zowel on-premise als in de cloud, afhankelijk van welke public cloud-oplossingen je gebruikt. Vandaag is er een koppeling mogelijk met AWS en Azure. In de loop van Q1 2020 wordt ook Google Cloud aan het rijtje toegevoegd.

Diverse dashboards

GreenLake Central is niet enkel een tool voor IT-administrators, maar voor iedereen binnen het bedrijf. HPE legt een zware focus op de CIO die met de tool een algemeen dashboard krijgt met een operationele console waarmee die diverse KPI’s kan managen. Denk daarbij aan security, opslagcapaciteit, kosten, compliance en gebruik van resources.

Wat betreft ontwikkelaars brengt het platform een pay-per-use-model waar ze snel code kunnen schrijven, afwerken en uitrollen. Ze hebben de keuze uit een reeks van tools en services die HPE en partners beschikbaar stellen via een centrale marktplaats. Het is zeker niet de bedoeling om een grote appwinkel te worden met duizenden diverse modules. Vandaag mikt het platform op nauwe samenwerkingen en bevat het vooral eigen HPE-tools om mee te starten.

Naast de CIO krijgt ook de CFO een compleet dashboard waar hij of zij handig en in realtime kan zien waar het geld naartoe gaat binnen de hybrid IT-omgeving. Zo kan je in GreenLake Central zien hoeveel elke gebruiker, team en business unit verbruikt, zowel binnen de public als private cloud, datacenter en edge-omgevingen. Zo kunnen kosten beter worden beheerd om projecten binnen budget te houden.

Gratis maar niet helemaal

Tot slot geeft HPE GreenLake Central een duidelijk overzicht binnen de hele hybrid IT-omgeving wat betreft risico’s en compliance naar bedrijfs- en industriestandaarden. Er zijn meer dan 1.500 controlepunten in de tool verwerkt om compliance te garanderen. Wanneer er toch risico’s zijn of er gaat iets mis, dan kan GreenLake Central een uitgebreid rapport afleveren om sneller audits uit te voeren.

In feite kan iedereen met de tool aan de slag omdat alles gebaseerd is op widgets. Iedere gebruiker kan zelf kiezen wat hij of zij wil zien, zonder te verdrinken in opties of cijfers die niet van toepassing zijn.

Vandaag heeft HPE meer dan 700 grote industrieklanten wereldwijd die GreenLake draaien en feedback blijven geven terwijl het as-a-Service-aanbod blijft groeien. Het portaal is gratis, maar HPE experimenteert vandaag met diverse modules die je erbij kan nemen aan een meerprijs. Denk daarbij aan geautomatiseerde financiële modellen of een gedetailleerder overzicht van de operationele console.

HPE GreenLake Central draait vandaag al in testfase bij een aantal klanten en wordt de komende weken uitgerold naar alle huidige klanten. Nieuwe klanten die vanaf volgend jaar (eind Q1 2020) instappen, krijgen standaard GreenLake Central als portaal meegeleverd.