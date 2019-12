KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone krijgen miljoenenboete

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt miljoenenboetes op aan de vier grootste telecombedrijven van Nederland. KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone worden beboet voor onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun website.

In de mededeling over de boete verklaart de ACM dat consumenten op websites van telecomaanbieders juiste en volledige informatie moeten kunnen vinden over telefoonabonnementen. Dit om de consument de mogelijkheid te geven goed te vergelijken, zodat ze het beste abonnement voor zichzelf kunnen kiezen. Volgens de ACM voldoen de vier telecombedrijven niet aan deze verplichting.

Opstellen boetes

De bedrijven krijgen dan ook miljoenboetes opgelegd wegens de onduidelijke websites. De hoogte van de boete is voor T-Mobile 3,9 miljoen euro, terwijl de boetes voor KPN, Vodafone en Tele2 respectievelijk 3,5 miljoen euro, 3,1 miljoen euro en 2,7 miljoen euro bedragen.

De boetes lopen uiteen aangezien de telecombedrijven verschillende overtredingen begingen. Alle vier de aanbieders gingen volgens de ACM in de fout met betrekking tot “het niet duidelijk vermelden van eenmalige kosten bij de aanbieding van een abonnement, waardoor het aanbod goedkoper lijkt dan het in werkelijkheid is.” Daarnaast boden Tele2, T-Mobile en KPN bepaalde bundels als onbeperkt aan, terwijl dat niet altijd het geval was.

Partijen bespraken regels

De ACM besprak eerder met de telecombedrijven een document met uitgangspunten voor het naleven van algemene regels uit de wet. Er kwamen echter klachten binnen bij de autoriteit, en er werd onderzoek gedaan naar de websites van de telecomaanbieders. Daaropvolgend stelde de ACM vast dat de telecomaanbieders in de fout gingen.

De NOS meldt dat KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone het niet eens zijn met de boetes. De telecombedrijven zullen dan ook in beroep gaan tegen het besluit. T-Mobile is het “fundamenteel oneens” met het besluit en de onderbouwing daarvan. Vodafone spreekt op zijn beurt over een boete die “disproportioneel” is.