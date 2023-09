KPN verhoogt de prijs van zijn mobiele abonnementen per 1 oktober 2023 met maximaal 2,50 euro. Volgens de telecomoperator is de prijsverhoging het gevolg van een inflatiecorrectie. Ook VodafoneZiggo voert een vergelijkbare ophoging van de prijzen door.

KPN gaat vanaf oktober de prijzen van zijn mobiele abonnementen verhogen. Volgens de telecomoperator is de prijsverhoging het gevolg van een inflatiecorrectie waardoor de prijzen met 8,4 procent omhoog gaan.

KPN geeft wel aan dat de doorgevoerde verhoging nooit meer dan 2,50 euro zal bedragen.

Welke kosten gaan omhoog?

Meer specifiek is de inflatiecorrectie over het basisbedrag van het mobiele abonnement, zonder alle kortingen en extra bundels, min de bijbehorende korting op het basisbedrag. Dit is de ‘korting zolang je abonnement loopt’ op de factuur.

De kosten van de extra bundels, eventuele maandelijkse toestelkosten en de prijzen voor bellen en data blijven hetzelfde. Ook kortingen waarbij een vast bedrag is afgesproken, zoals Combivoordeel voor gebruikers die zowel KPN Mobiel als KPN Internet combineren, blijven hetzelfde, geeft de telecomoperator aan.

Andere telecomoperators

KPN is niet de enige van de drie grote Nederlandse telecomoperators die de kosten van zijn mobiele aanbod verhoogt. Ook VodafoneZiggo verhoogt de prijs van enkele van zijn particuliere en zakelijke mobiele abonnementen met 10 procent inflatiecorrectie.

T-Mobile wordt Odido

T-Mobile geeft nog niet aan dat het een inflatiecorrectie doorvoert. Deze telecomoperator heeft overigens per direct afscheid genomen van de merknaam T-Mobile en heet voortaan Odido.

Naast het merk T-Mobile verdwijnt ook de merknaam Tele2 Mobiel. De merken Ben, Simpel en Tele2 Thuis blijven voorlopig nog bestaan. Inmiddels zouden al een groot aantal T-Mobile-vestigingen zijn omgebouwd.