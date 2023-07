KPN maakt vandaag bekend dat het zijn mobiele netwerk de afgelopen 2,5 jaar flink heeft verbeterd om nog betere dekking te bieden. In totaal zijn er op 100 plekken in Nederland nieuwe zendmasten geplaatst om de capaciteit en dekking te verbeteren. Uit onafhankelijk onderzoek van OOKLA (speedtest.net) blijkt dat KPN op dit moment het beste mobiele netwerk van Nederland heeft.

De strategie van KPN om het netwerk te verbeteren is de afgelopen jaren tweeledig geweest. Aan de ene kant heeft het in grote steden extra zendmasten geplaatst op meer capaciteit te creëren op drukke locaties. Daarbij zijn er vooral zendmasten geplaatst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

Aan de andere kant heeft het aandacht besteed om de dekking te verbeteren in de meer landelijke gebieden. Daarvoor heeft het zo’n 50 zendmasten geplaatst in acht provincies waarmee het 366 vierkante kilometer aan dekking binnenshuis heeft verbeterd.

Beste netwerk

De strategie van KPN werpt zijn vruchten af want het heeft nu het beste mobiele netwerk van Nederland. Vandaar dat de telecomprovider nu ook bekendgemaakt door te gaan op de ingeslagen weg. Het verwacht de komende jaren op nog tientallen plekken de capaciteit en het bereik uit te breiden.

Volgens OOKLA, de organisatie achter Speedtest.net heeft KPN het beste netwerk. Volgens hun methodologie scoort KPN 813 punten, T-Mobile heeft 713 punten en Vodafone 577 punten. Deze punten zijn gebaseerd op bereik en snelheid.

