T-Mobile en Tele2 heten per direct Odido. Als gecombineerd merk heeft het daarmee al 6 miljoen klanten. Een nieuw mobiel 1Gbit/s-abonnement is samen met de nieuwe naam geïntroduceerd.

Een woordvoerder van Odido zegt dat er al 119 winkels zijn omgebouwd om deze van de nieuwe merknaam te voorzien. De plannen voor de rebrand zouden al twee jaar in aanloop zijn geweest. Officieel mochten investeringsmaatschappijen Apax en Warburg Pincus na hun overname van T-Mobile Nederland nog tot 2026 deze naam gebruiken. Echter besloot men dus al eerder het roer om te gooien, met Odido (Grieks voor “ik hoor”) als nieuwe naam. Naast de naamswijziging belooft het bedrijf de klant van een betere service te gaan voorzien.

Rebrand al volop aanwezig

CEO Soren Abildgaard belooft met deze “radicale herpositionering” in te spelen op wat klanten tegenwoordig verlangen. “Wij gaan het anders doen dan tot nu toe gebruikelijk is in telecom. Bij Odido staat niet de technologie centraal, maar draait alles om mensen. Want de mate waarin je mee kunt komen met technologie, bepaalt de mate waarin je mee kunt komen met de wereld. Het is onze missie ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van moderne technologie. Dat is niet alleen uniek, maar ook hard nodig.”

Lees ook: Ziggo verliest klanten en gooit daarom internetsnelheden omhoog

Chief Commercial Officer Consumer Tisha van Lammeren stelt dat de gemiddelde klanttevredenheid binnen telecom bijzonder laag is ten opzichte van andere bedrijfstakken. Zij stelt dat het bedrijf de “customer champion” onder de telecom-providers moet worden.

Op de nieuwe website is de leus “Het kan ook zo.” prominent aanwezig. Odido levert voor zowel consumenten als bedrijven abonnementen die grotendeels voortborduren op het huidige aanbod van T-Mobile en Tele2. Het bedrijf levert dus abonnementsdiensten voor telefonie, internet en TV.

Drie nieuwe Unlimited-abonnementen

Het bestaande Unlimited-abonnement wordt aangevuld met drie nieuwe opties. Deze verschillen per snelheid en kunnen maximaal 1Gbit/s up- en downloadsnelheden ondersteunen. Odido Samen Unlimited dient het mogelijk te maken om samen met “familie, vrienden en buren” een onbeperkt abonnement af te sluiten.

Bovenop een individueel Unlimited Plus-abonnement van 37,50 per maand zijn er bijvoorbeeld twee Samen Unlimited-gebruikers toe te voegen. Dat verhoogt de totaalprijs met 20 euro per persoon, met een klantvoordeel van 7,50 door de gezamenlijke abonnementen. Per maand komen deze gebruikers dus uit op 70 euro in totaal, oftewel 23,33 euro per persoon. Op deze manier kunnen er daarmee drie abonnees gebruikmaken van het Unlimited Plus-abonnement met een snelheid van 600 Mbit/s.

Ook heeft Odido een puntensysteem geïntroduceerd genaamd Extra’s. Hiermee kunnen klanten voordelig kiezen voor toegang tot Deezer, Podimo, Videoland, Viaplay of Visual Voicemail.