Arduino lanceert nieuw modulair platform voor IoT-ontwikkeling

Het opensourceplatform Arduino kondigde vandaag de lancering aan van een nieuw lowcodeplatform gecombineerd met een modulair hardware systeem voor IoT ontwikkelingen. De bedoeling ervan is om kmo’s de tools te geven om IoT te ontwikkelen. Dit zonder te moeten investeren in gespecialiseerde technische middelen.

Arduino lanceert naast het lowcodeplatform ook nieuwe hardware onder de noemer Portenta H7. Het omvat alles wat je nodig hebt voor de start van een IoT hardware platform. Dit inclusief een crypto-authentificatiechip en communicatiemodules voor wifi, bluetooth LE , LTE en Narrowband IoT. De software evolueert om zo krachtige hardware te kunnen ondersteunen.

De hardware consumeert zeer weinig energie consumeert en maakt gebruik van een eencellige 700 mAh-batterij. Zo kunnen industriële apps lange tijd functioneren. Het apparaat werkt bij temperaturen variërend tussen -10°C en +55°C, met het niet-draadloze model liggen de uiterste temperaturen nog verder uit elkaar, dit tussen -40°C en +85°C.

Nieuwe hardware

De Arduino Portenta H7 wordt aangedreven door een dualcore Cortex-M7 en Cortex-M4. Deze low-power modules zijn bedoeld voor het ontwerpen van industriële toepassingen, randverwerkingsoplossingen en robotica-toepassingen. Het zal het Mbed OS van ARM draaien en Arduino-code, Python- en JavaScript-applicaties ondersteunen.

“Kleine en middelgrote bedrijven met industriële vereisten hebben een vereenvoudigde ontwikkeling nodig. Om deze IoT-cases economisch te realiseren maken ze gebruik van veilige ontwikkelingstools, software en hardware.” Zegt Charlene Marini, de vicepresident van de strategie voor Arm’s IoT Service Group.

“Door het combineren van Mbed OS met Cortex-M IP in de nieuwe Arduino Portenta familie, zorgen we ervoor dat miljoenen ontwikkelaars van Arduino veilig en gemakkelijk IoT apparaten kunnen implementeren van prototype tot productie.” Het is niet Arduino’s eerste nieuwigheid binnen IoT. Zo introduceerde het in 2018 twee nieuwe IoT-ontwikkelkits en lanceerde het vorig jaar nieuwe Nano-bordjes.

Momenteel kunnen enkel bètatesters gebruik maken van de nieuwe hardware. Vanaf februari 2020 zal de nieuwe Portenta H7 module beschikbaar zijn voor iedereen. De adviesprijs bedraagt 89,90 euro excl btw.