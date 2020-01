‘Intel plant reeks ontslagen in datacenterdivisie’

In de Data Center Group van Intel zullen een aanzienlijk aantal ontslagen vallen bij een reorganisatie. Naar verluidt zou tussen 25 en 33 procent van het betreffende personeel hun baan kunnen verliezen.

Intel geeft geen commentaar op het waarheidsgehalte van de berichten. Wel gaat het bedrijf de financiële resultaten van het vierde kwartaal van deze donderdag onthullen. Het is mogelijk dat het dan meer over zijn plannen opheldert. Intel heeft in de afgelopen maanden een aantal overnames gedaan, die gericht zijn op het aanvullen van zijn datacentertechnologie. Onder meer Habana Labs werd overgenomen, een Israëlisch AI-bedrijf. Er lijkt kortom een volledige overhaul plaats te vinden.

Bedrijfscultuur

De geruchten over de Data Center Group komt enkele weken nadat Intel Chief Executive Officer Bob Swan al stelde dat de hele cultuur op de schop moest. het bedrijf zou moeten afstappen van de traditionele markt voor CPU’s, en zich in plaats daarvan moet richten op andere, meer data-intensieve workloads.

In de afgelopen weken hebben een aantal topmensen bij Intel meer hints gegeven over de toekomst van de Intel Data Center Group. Eind vorig jaar kreeg het hoofd van de datacenterdivisie van het bedrijf, Navin Shenoy, de nieuwe titel van executive vice president en general manager van de Data Platforms Group. Op die manier wordt hij verantwoordelijk is voor onder meer servers, opslag, AI, het Internet of Things en field-programmable gate arrays, wat hardware accelerators zijn voor standaard-CPU’s.