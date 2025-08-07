Trump eist ontslag Intel CEO wegens Chinese connecties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Intel CEO Lip-Bu Tan opgeroepen om onmiddellijk af te treden, vanwege zorgen over diens banden met Chinese bedrijven. De republikeinse Senator Tom Cotton had eerder vragen gesteld over de veiligheidsgevolgen van Tan’s connecties.

Intel reageerde met een verklaring waarin het bedrijf benadrukte “diep toegewijd te zijn aan de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en de integriteit van onze rol in het Amerikaanse defensie-ecosysteem”. Het bedrijf zei de kwesties in de brief met de Senator te zullen bespreken.

De timing van de controverse is bijzonder gevoelig voor Intel. Het bedrijf worstelt al maanden met financiÃ«le problemen en concurrentiedruk. Tan werd in augustus aangesteld als CEO om het bedrijf nieuw leven in te blazen.

Trump maakte zijn oproep bekend via Truth Social. “De CEO van Intel is in hoge mate gecompromitteerd en moet onmiddellijk aftreden. Er is geen andere oplossing voor dit probleem. Dank voor jullie aandacht voor dit probleem!”, schreef hij donderdag.

De presidentiÃ«le uitspraak volgde kort na een brief van Senator Tom Cotton aan Intel’s bestuursvoorzitter Frank Yeary. Cotton uitte zorgen over Tan’s voormalige posities bij Chinese chipbedrijven en een strafrechtelijk onderzoek bij zijn ex-werkgever Cadence Design.

Veiligheidszorgen rond Secure Enclave programma

In zijn brief vroeg Cotton of Intel’s bestuur bekend was met dagvaardingen die naar Cadence werden verstuurd toen Tan er CEO was. Daarnaast wilde hij weten welke maatregelen werden genomen om zorgen over Tan’s Chinese connecties weg te nemen.

Bijzonder gevoelig is Intel’s rol in het Secure Enclave-programma. Dit initiatief onder de regering Biden moet een veilige toeleveringsketen voor militaire microelectronica garanderen. Cotton benadrukte dat Intel als ontvanger van federale financiering “een verantwoordelijke beheerder van Amerikaanse belastinggelden moet zijn”.

De situatie illustreert hoe geopolitieke spanningen tussen de VS en China steeds meer invloed hebben op de halfgeleiderindustrie. Voor Intel, dat zwaar investeert in Amerikaanse chipproductie, vormen Chinese connecties van leidinggevenden een significant risico voor overheidscontracten en financiering.

Tip: Wie is Lip-Bu Tan, de nieuwe Intel-CEO?