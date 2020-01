Extreme Networks vereenvoudigt retailnetwerken met cloud-pakketten

Extreme Networks introduceert Extreme Retail Select. Deze oplossing is ontworpen om de kosten en complexiteit weg te nemen rondom het selecteren, aanschaffen, bouwen, implementeren en beheren van netwerkservices op retail-locaties.

De oplossing omvat een dedicated retailcloudomgeving en vooraf geselecteerde hardware- en services, waarmee retailers in staat moeten worden gesteld om alle retaillocaties snel en op afstand uit te rollen en te ondersteunen. Met de turnkey-oplossing kunnen klanten volgens Extreme Networks een nieuwe winkel-setup automatiseren, operationele efficiëntie maximaliseren en op grote schaal consistente diensten en ervaringen leveren. Eerder schreven we al over de herziening van het portfolio van Extreme Networks. Die herziening is klaarblijkelijk dus nog steeds gaande.

De Retail Select-pakketten zijn geoptimaliseerd voor unieke behoeften van de retailsector en moeten IT-teams voorzien van alle elementen die ze nodig hebben om te zorgen voor naadloze connectiviteit. Ook moet er een gelijkwaardig niveau van klantenservice, gemak en personalisatie komen als er online beschikbaar is. Klanten kunnen kiezen uit zes configuraties, gebaseerd op alleen essentiële connectiviteit of op high-performance omgevingen.

Functies

Essentials-pakketten beschikken over de prestatie die nodig is om veilig verbinding te maken met klanten, medewerkers en point-of-sale-apparatuur. Ook bieden ze out-of-the-box analytics. Performance-pakketten bieden meer capaciteit voor real-time prijzen, smart shelf en digital signage, augmented reality-ervaringen, realtime IoT en distributed order management.

Configuraties bevatten toegang tot een dedicated retailcloud, genaamd ExtremeCloud IQ™ for Retail, inclusief wifi 6-accesspoints, PoE-switches en SD-WAN-routers. ExtremeCloud IQ for Retail moet verder uniform beheer van vaste, draadloze en SD-WAN-omgevingen.

Verder is er een dual-persona-dashboard, wat inzicht biedt in alle shoppers, apparaten, applicaties en IoT-apparaten, en analytics voor het onderling vergelijken van de prestaties van winkels. Store- of businessmanagers hebben inzicht in KPI’s als dwell time, loyaliteitsinformatie en site flow. IT-gebruikers hebben inzicht in responstijden, alerts en applicatiegebruik binnen het netwerk.

Daarnaast moeten nieuwe cloudfuncties, cloud-agnostische service-integratie, dataretentie van dertien maanden voor historische terugblikken, jaar-op-jaar-vergelijking, en open API’s retailers de garantie geven dat hun back-end geoptimaliseerd en configureerbaar is voor de klantervaringen. Ook geeft PCI-compliance beheerders de mogelijkheid om klant- en bedrijfsdata te beveiligen en de reputatie te beschermen met segmentatie en uitgebreide controlemogelijkheden, die gast- en IoT-verkeer van winkelactiviteiten scheiden.