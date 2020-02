Dell vergroot edge computing-portfolio

Dell heeft een aantal nieuwe oplossingen toegevoegd aan zijn edge computing portfolio. Onder meer nieuwe servers, een data-platform en een micro-datacenter zijn onderdeel van de gepresenteerde nieuwe oplossingen.

Het micro-datacenter is modulair, en is bedoeld voor omgevingen waarin het tegen een stootje moet kunnen. Het systeem heet Dell EMC Modular Data Center Micro 415, met stroomvoorziening, koeling en beheer op afstand in een ruimte ter grootte van een koelkast. Het heeft verder deuren met slot, rookdetectie en vuurbestendigheid. Kortom een robuuste oplossing voor robuuste omgevingen.

Verder zijn er servers aangekondigd die in krappe ruimtes passen, evenals een nieuwe architectuur die cloud, edge en on-premise moet combineren tot één holistische aanpak. Dell EMC Power Edge XE420 server is een systeem met twee stopcontacten en lage latency die tot vier accelerators en 92TB aan opslagruimte per server kan toevoegen. De server is ontworpen voor variërende temperaturen, stoffige omstandigheden en heeft eenvoudige fysieke toegang voor onderhoud. Opnieuw een oplossing voor zware omstandigheden.

Uitdagingen op de edge

Matt Baker, senior vice president of strategy and planning bij Dell, stelt dat het portfolio van het bedrijf erop wijst dat edge computing zijn eigen unieke uitdagingen heeft. Denk bijvoorbeeld aan beperkte bandbreedte en de omgevingen. Baker voegde daar wel aan toe dat edge computing ook deel uitmaakt van een “data processing continuum” dat ook de cloud en het datacenter omvat.

“Edge, core en cloud moeten naadloos op elkaar aansluiten als onderdeel van een breder systeem”, licht Baker toe. “Edge computing wordt echter gedefinieerd door beperkingen en is ingewikkelder dan het datacenter.”

Nieuwe software

Naast het datacenter en de servers heeft het bedrijf ook Dell EMC Remote Access Controller software aangekondigd, een platform dat toegang op afstand moet brengen, evenals serverbeheer voor edge-servers. De software voegt verder streaming analytics-tools toe om de edge-servers beter te begrijpen. Met de tools kunnen bedrijven gebruik maken van artificial intelligence (AI) en machine learning om systemen te analyseren. Verder is er nog Dell EMC Streaming Data Platform, dat streaming data van edge systemen opneemt en analyseert.