Hitachi Vantara neemt Kubernetes-technologie gestopte startup over

Hitachi Vantara maakt bekend dat het de Kubernetes-assets heeft overgenomen van Containership. Deze startup beëindigde zijn activiteiten afgelopen oktober.

Aanvankelijk kwam Containership met een technologie om gecontaineriseerde workloads te verplaatsen tussen clouds. Daarna ging het meer focussen op Kubernetes, door het beheren van Kubernetes infrastructuur te ondersteunen. Vlak voordat de activiteiten stil kwamen te liggen, was het in het bijzonder gespecialiseerd in het beheer van multicloud Kubernetes-deployments.

Nieuwe dienst

Hitachi Vantara geeft aan dat het hiermee een technologie in huis haalt om Kubernetes clusters en gecontaineriseerde applicaties eenvoudig te managen en deployen in de public cloud, private cloud en on premise-omgevingen. Met de software worden problemen aangepakt waar gebruikers van Kubernetes mee te maken krijgen. Hierbij noemt Hitachi Vantara een aantal voorbeelden, zoals gecentraliseerde authenticatie, audit logging, continuous deployment, autoscaling en workload portabiliteit.

Hitachi Vantara neemt bijna uitsluitend de technologie van Containership over. Het heeft de intentie om nieuwe diensten te ontwikkelen gebaseerd op de technologie, stelt het tegenover TechCrunch. Het trekt dus niet de klantcontracten en medewerkers aan.

Het is niet bekend hoeveel Hitachi Vantara betaalt voor Containership. Sinds de lancering in 2014 haalde het bedrijf 2,6 miljoen dollar (2,3 miljoen euro) op.

Een maand geleden sprak Hitachi Vantara nog de intentie uit om Waterline Data over te nemen. Met deze startup haalt het bedrijf data cataloging-technologie in huis.