Hitachi Vantara wil Waterline Data overnemen

Hitachi Vantara is van plan om Waterline Data over te nemen, een startup gespecialiseerd in data cataloging-technologie. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Waterline Data helpt bedrijven met het verkrijgen van inzichten in grote datasets. De catalog-technologie wordt bij het discoveren van metadata ondersteund door machine learning. Op die manier moeten een aantal uitdagingen die komen kijken bij data analytics en -governance geëlimineerd worden. Er zijn features aanwezig die helpen te voldoen aan wetgeving als de GDPR. Na afronding van de overname, welke gepland staat voor eind maart, wil Hitachi Vantara de Waterline Data-oplossingen blijven aanbieden als standalone producten.

Daarnaast moeten de diensten onderdeel gaan uitmaken van het Lumada Data Services-portfolio van Hitachi Vantara. Het bedrijf wil zo automatiseringsopties toevoegen aan zijn data management-platform. Hitachi Vantara spreekt over klanten een metadata-framework bieden om data silo’s verspreid over verschillende omgevingen te doorbreken. De data kan zich bevinden in de cloud, het datacenter en aan de edge van het netwerk.

Bij de bekendmaking van de overname wijst Hitachi Vantara op de tijd die data-professionals besteden aan het voorbereiden van data voor analytics. Met een data catalog-tool wordt het vinden en prepareren van gegevens dus vereenvoudigd.

Agressieve investeringen

Het Hitachi Vantara-merk heeft de afgelopen tijd werk gemaakt van zichzelf verder vormgeven. Ongeveer een half jaar geleden maakte moederbedrijf Hitachi bekend dat het Hitachi Vantara en Hitachi Consulting met elkaar integreert. Dit om de plannen voor wereldwijde uitbreiding en “agressieve investeringen” te ondersteunen. De agressieve investeringen lijken met de overname van Waterline Data dus wat harder te worden gemaakt.