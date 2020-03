Amazon opent windmolen en zonneparken voor groenere datacenters

Amazon gaat wereldwijd windmolen en zonneparken openen om energie voor zijn AWS-datacenters op te wekken. De parken zullen in Australië, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden opgezet worden.

Van de nieuwe initiatieven zal het het project in Australië als een van de eerste operationeel zijn, namelijk in 2021. In het continent komen er zonnepanelen bij waarmee per jaar 142.000 megawatt hours (MWh) schone energie opgewekt wordt. Dat is ongeveer gelijk aan de elektriciteit die 23.000 gemiddelde Australische huishoudens verbruiken.

Europa zal twee parken erbij krijgen. De zonnepanelen in Spanje zal naar verwachting 2021 opengaan, terwijl de windmolens in Zweden in 2022 stroom beginnen op te wekken. Wanneer deze projecten live zijn, zal er net zoveel energie opgewekt worden als 158.000 Europese huizen jaarlijks verbruiken.

Het vierde nieuwe project zal worden geopend in de Amerikaanse staat Virginia. Hier zal genoeg capaciteit aanwezig zijn voor het opwekken van 150.000 MWh hernieuwbare energie. Overigens heeft Amazon in Virginia al meerdere projecten rond duurzame energie lopen, onder meer om fulfilment centers en Whole Foods Markets-supermarkten van energie te voorzien.

Gezamenlijk moeten de vier parken zo’n 840.000 MWh energie opleveren, gebruikt voor het draaiende houden van de AWS-datacenters. Inmiddels heeft de techgigant zo’n 86 projecten voor duurzame energie opgezet.

Commitment

Amazon streeft ernaar om over vier jaar 80 procent duurzame energie te gebruiken, in 2030 moet dat 100 procent zijn. De techgigant komt dan ook regelmatig met updates om zijn commitment aan te tonen. Vorig jaar kondigde het nog aan 100.000 elektrische voertuigen te bestellen en 100 miljoen dollar te besteden aan herbebossingsprojecten wereldwijd.