Nutanix breidt mogelijkheden object storage uit in Objects 2.0

Nutanix heeft zijn platform uitgebreid met nieuwe mogelijkheden voor object storage. Nutanix Objects 2.0 moet speciaal interessant worden voor die klanten die veel willen weken met big data analytics en dus veel ongestructureerde data moeten opslaan tegen lagere kosten. Daarnaast is de functionaliteit voor Splunk gecertificeerd.

De nu gepresenteerde functionaliteit voor het HCI-platform van de leverancier moet bedrijven helpen bij de groei van ongestructureerde data die in object-formaat wordt opgeslagen. Object-storage is vaak de eerste keus als het gaat om het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde data voor big data analytics en -applicaties.

Nutanix Objects 2.0 moet ervoor zorgen dat de object storage, als die vanuit cloudomgevingen naar datacenters of belangrijke applicaties wordt gehaald, dezelfde prestaties blijven leveren zonder dat hierbij de kosten oplopen.

Functionaliteit

Meer concreet ondersteunt Nutanix Objects 2.0 nu 249 TB-nodes. Dit is, aldus de leverancier, maar liefst acht keer zoveel als de bestaande capaciteit van 135.36 TB voor de bestaande NX-8155-G7 nodes. Wanneer vijf 240 TB-nodes in een cluster worden geplaatst, levert dat tot 1,2 PB aan nieuwe object storagecapaciteit op.

Daarnaast ondersteunt Nutanix Objects 2.0 nu meerdere clusters inzetten om grootschalige object storage te leveren. Beheerders kunnen dit doen met een enkele name space voor meerdere Nutanix-clusters. Deze namespace kan worden beheerd van een enkele console. Hierdoor kan overal in de Nutanix-omgeving van ongebruikte storage-capaciteit worden geprofiteerd en gaan hierdoor de opslagkosten omlaag.

Inzet van WORM

Verder is ook de beveiliging van de opgeslagen object storage verbeterd. Met Nutanix Objects 2.0 kunnen klanten Write Once Read Many (Worm) inzetten om de data te vergrendelen. Hierdoor hoeven zij eventueel noodzakelijk versiebeheer niet in te zetten wanneer de opgeslagen data aan diverse juridische- en compliance-regelgeving moet voldoen.

Splunk-certificering

De nu gepresenteerde functionaliteit voor object storage van de HCI-aanbieder is nu ook als SmartStore-compatibel gecertificeerd voor Splunk. Hierdoor kunnen klanten de groei van data in Splunk eenvoudig gaan beheren met Nutanix Objects 2.0. Ook is het hierdoor mogelijk Splunk-workloads op software van Nutanix te draaien. Klanten kunnen nu ook Nutanix-objecten gebruiken voor ingebouwde objectopslag voor hun Splunk-omgeving.