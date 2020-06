Dell Technologies versnelt uitrol AI- en HPC-workloads

Dell Technologies heeft een aantal ontwerpen en systemen gepresenteerd die de uitrol van complexe AI- en HPC-oplossingen moeten versnellen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor VMware Bitfusion.

Volgens de netwerk- en datacenterspecialist maken de nieuwe ontwerpen en systemen het mogelijk dat bedrijven sneller AI uitrollen in hun omgevingen. De systemen moeten verzamelde brokjes informatie in stukken breken en daarbij continu data beschikbaar maken voor de AI-modellen. Deze modellen vallen dan weer sneller uit te rollen en in te zetten, waar bedrijven dit maar willen.

Als technologie wordt hiervoor de vaak weinig ingezette rekenkracht van GPU’s gebruikt. De inzet van de vorig jaar overgenomen VMware Bitfusion-technologie helpt de GPU’s te virtualiseren en meer efficiënt te organiseren.

Twee systemen

Concreet heeft Dell Technologies nu twee verschillende systemen uitgebracht. De Dell EMC Ready Solutions for AI beschikken onder meer over een geïntegreerd systeem dat GPU-rekenkracht ‘as a service’ levert. Twee ontwerpen zorgen ervoor dat er met behulp van VMware vSphere 7 met Bitfusion virtuele GPU-pools worden gecreëerd. Hiermee kunnen ontwikkelaars en data scientists hun IT-bronnen samenbrengen. Daarnaast ondersteunen deze systemen VMware Cloud Foundation met VMWare vSphere 7-ondersteuning voor Kubernetes en op containers gebaseerde applicaties.

Het tweede systeem, Dell EMC Ready Solutions for Virtualized HPC, beschikt onder meer over gevirtualiseerde architecturen met VMWare Cloud Foundation, VMware vSphere 7 en Bitfusion-technologie. Deze systemen moeten, aldus Dell Technologies, het makkelijker maken om zonder moeite HPC workloads en AI-applicaties op VMware te draaien. Grote HPC-implementaties hebben daarnaast een optie voor VMware vSphere Scale-Out Edition.

Meer functionaliteit

Beide systemen worden aangevuld met een vernieuwde versie van de Dell EMC OpenManage systems managementsoftware die met de PowerEdge-servers in de systemen wordt meegeleverd. De beheersoftware is nu geschikt voor VMware vCenter en ondersteunt vSphere Lifecycle Manager. Ook wordt de OpenManage mobiele applicatie ondersteund om warmtewaarden en storagecapaciteit in de gaten te kunnen houden. Daarnaast is het met de mobiele app mogelijk om in een noodgeval het stroomverbruik aan te passen.

De systemen zijn onder meer beschikbaar via Dell Technologies On Demand voor pricing op basis van gebruik en consumptie.