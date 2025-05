Dell mikt op software-defined, efficiënte datacenters

Dell Technologies presenteert een reeks vernieuwingen gericht op een ontwerp van gedesaggregeerde datacenters. De focus ligt op nieuwe opslagoplossingen, verbeterde cyberweerbaarheid en geautomatiseerde private cloud-oplossingen.

De nieuwe aankondigingen van Dell vinden plaats tijdens het eigen Dell Technologies World te Las Vegas. Het concept van een gedesaggregeerde infrastructuur staat bij deze aankondiging centraal bij Dell, waarbij compute-, networking- en opslagbronnen worden beheerd als gedeelde pools met softwaregestuurde automation.

Verbeterde cyberweerbaarheid en opslag

Dell’s nieuwe PowerProtect Data Domain All-Flash-apparaten bieden tot vier keer sneller dataherstel en twee keer snellere replicatieprestaties dan voorheen. Deze apparaten zijn tevens efficiënter met de rackruimte, waardoor ze 40 procent van de ruimte nodig hebben ten opzichte van hun voorgangers. Ook stelt Dell dat klanten 80 procent energiebesparing kunnen realiseren als ze van HDD-opslag migreren.

De PowerScale-software krijgt daarnaast een update die object storage en de cyberweerbaarheid hiervan verbeteren. Met de nieuwe PowerScale Cybersecurity Suite kunnen organisaties kritieke data beter beschermen, toegankelijk maken en herstellen. Prestatieverbetering is mogelijk via Amazon EC2 Cloud Burst, met daarnaast back-ups via Dell ObjectScale, Amazon S3 of Wasabi.

Een andere vernieuwing is de PowerStore Advanced Ransomware Detection. Deze oplossing helpt organisaties data-integriteit te valideren en downtime door ransomware-aanvallen te minimaliseren dankzij “geavanceerde AI-analyses”. Dell viert in 2025 ook het vijfjarig bestaan van PowerStore, dat inmiddels meer dan 17.000 klanten wereldwijd bedient.

Automatisering van private cloud en edge-omgevingen

Dell introduceerde vervolgens verbeterde software voor het automatiseren van private cloud- en edge-oplossingen. De nieuwe Dell Private Cloud-aanpak maakt het implementeren, beheren en schalen van private clouds op gedesaggregeerde infrastructuur eenvoudiger. De oplossing is compatibel met cloudsoftware van partijen als Broadcom (VMware), Nutanix en Red Hat.

Volgens Dell kunnen klanten met deze automation een private cloud-stack implementeren met 90 procent minder stappen dan bij handmatige processen. Een cluster kan in slechts tweeënhalf uur worden opgeleverd zonder handmatige inspanning.

Naast deze aankondiging vernieuwde Dell ook de eigen AI Factory in samenwerking met Nvidia. Lees hier verder: Dell frist AI Factory op en introduceert Nvidia Blackwell Ultra-servers