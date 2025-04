VMware opent bèta voor upgrade van midrange vSphere Foundation-bundel

VMware kondigt een grote upgrade aan, ditmaal voor zijn vSphere Foundation-suite.

De virtualisatiepionier en Broadcom-divisie meldde deze week dat het de bèta opende voor versie 9 van de bundel. The Register schrijft erover. De update is bedoeld voor organisaties die geen volledige private cloud nodig hebben, maar wel softwaregedefinieerde compute- en opslagmogelijkheden willen om VM’s en containers te draaien.

Om dat mogelijk te maken, bevat vSphere Foundation onder meer de vSphere-servervirtualisatiesuite, vCenter (de beheerder van virtuele machines), vSphere Kubernetes Services en de VSAN-virtuele opslagtool.

De kleinere pakketten van VMware, zoals vSphere Enterprise Plus en vSphere Standard, bevatten geen virtuele opslag of native containerondersteuning. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat voor deze pakketten binnenkort een bèta-upgrade komt, maar het is aannemelijk dat er updates onderweg zijn. VMware werkt namelijk al aan versie 9 van zowel zijn high-end product als van de kernhypervisor en andere componenten, die ook bruikbaar zullen zijn in de kleinere suites.

Er zijn nog geen details bekend over nieuwe functies in de vSphere Foundation-bèta. De redactie van The Register vermoedt echter dat de upgrade vergelijkbare verbeteringen zal bevatten als versie 9 van VMware’s vlaggenschip Cloud Foundation. Denk aan verbeterd lifecyclebeheer en betere uitroltools.

Sterkere hybridecloud-mogelijkheden

Ook lijkt het waarschijnlijk dat de hybridecloud-mogelijkheden sterker worden. Hoewel Cloud Foundation VMware’s belangrijkste product blijft, hebben veel grote bedrijven ook kleinere locaties waar het niet haalbaar is om de volledige suite te draaien. Betere integratie van vSphere Foundation met Cloud Foundation – mogelijk met gedeelde publieke cloudresources – zou implementaties op afgelegen locaties of in nevenvestigingen kunnen vergemakkelijken. Het zou VMware bovendien helpen om concurrenten op het gebied van hypergeconvergeerde infrastructuren voor te blijven.

Aanmelden voor de bèta is aan te raden als je nog vSphere of VSAN 7.x gebruikt, want deze producten raken in oktober buiten ondersteuning – iets waar VMware klanten onlangs (opnieuw) aan herinnerde.

