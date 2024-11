ITQ biedt complete stack voor draaien van private AI-workloads

IT-consultancybedrijf ITQ uit Beverwijk komt met een nieuwe Proof-of-Concept (POC)-dienst voor VMware Private AI Foundation, een samenwerking van VMware met Nvidia voor het draaien van AI-workloads in private cloudomgevingen. Het is de eerste service binnen een complete, beoogde suite die ITQ aan het uitrollen is, gericht op private ontwikkeling van AI-modellen.

De dienst maakt gebruik van VMware’s Cloud Foundation, de AI-technologie van Nvidia en de PowerEdge-servers van Dell. Het aanbod is bedoeld om bedrijven over de streep te trekken die aarzelen over een veilige en schaalbare inzet van AI. Niet iedereen staat immers te springen om grote hoeveelheden gevoelige en bedrijfseigen data naar een publieke cloud te sturen. De kosten mogen ook best een beetje beheersbaar blijven.

Controle houden over data

Die zorg wil ITQ wegnemen door een volledige stack te bieden waarmee bedrijven AI-apps kunnen bouwen – denk aan chatbots of deep learning-oplossingen – binnen een gecontroleerde en veilige infrastructuur. Hiermee kunnen klanten toch aan de slag met AI-workloads, maar weten ze tegelijk zeker dat ze controle en eigenaarschap houden over hun waardevolle data. Vooral belangrijk voor bedrijven die strikte compliance-eisen hanteren.

Het bedrijf benadrukt dat het niet zomaar een opeenstapeling van apparatuur en software is, het betreft een oplossing op maat. ITQ biedt klanten volledige ondersteuning vanaf de bouwfase tot aan de validatie en zorgt ervoor dat klanten begeleiding krijgen bij zaken als dimensionering, integratie van Nvidia-hardware en inzet van geautomatiseerde self-service tools. De service bevat verder functies zoals CI/CD-pipelines, Lifecycle Management en geoptimaliseerde workflows. Deze helpen de IT-teams van klanten grip te houden op de ontwikkeling en het management van AI-projecten.

Startpunt voor AI-use cases

Jeffrey Kusters, de CTO van ITQ, denkt met deze nieuwe dienst een interessante propositie te kunnen bieden: “Met dit nieuwe serviceaanbod kunnen bedrijven de typische beperkingen van publieke cloudomgevingen (voor IP-gevoelige en privacygevoelige gegevens) doorbreken en AI-oplossingen bouwen die volledig compliant en veilig zijn.”

ITQ zet de dienst in de markt als een startpunt voor enterprise-ready AI use cases, of het nu gaat om conversational AI, RAG of real-time video analytics. Schaalbaarheid is mogelijk, maar met beleid en kosteneffectief. Dat moet typische valkuilen omzeilen waar bedrijven nog wel eens invallen als ze vol inzetten op de public cloud, namelijk kosten die toch hoger uitvallen dan geraamd.

Snel op te zetten

Dit Proof-of-Concept is bedoeld als voorbode voor meer diensten en gaat deel uitmaken van een steeds verder uitgebreide AI-gerichte line-up. Het aanbieden van de dienst binnen VMware Private AI Foundation is logisch, aangezien VMware en Nvidia hiermee een infrastructuur hebben bedacht die zo benaderbaar mogelijk is: bedrijven die al VMware’s cloud-infrastructuur inzetten kunnen er snel gebruik van maken.

Ook integreert de Foundation het met de platforms van datacenter-leveranciers. Dat kan gaan om nieuwe, geoptimaliseerde systemen binnen bestaande serverracks, maar het is ook mogelijk als klant om enkel de software te ontvangen en zelf systemen te bouwen.

