AWS Outposts ondersteunt nu ook AWS Relational Database Service

AWS Outposts, het hybrid cloud-platform van de techgigant, ondersteunt nu ook AWS Relational Database Service. Klanten kunnen hiermee RDS-database instances creëren in hun eigen on-premise datacenters.

Met het ondersteunen van de database-as-a-service in de on-premise-omgeving krijgt het hybrid cloudplatform een fikse uitbreiding in functionaliteit. AWS Outposts zorgt ervoor dat bedrijven native AWS of VMware Cloud on AWS in hun eigen datacenters kunnen draaien. Dit geeft hen op die manier een on-premise versie van de AWS Cloud.

Bedrijven kunnen op deze manier compute en storage on-premise draaien in combinatie met beheerde en aanpasbare compute en storage racks die zijn gebouwd met door AWS ontworpen hardware. Het hybrid cloudplatform laat klanten in hun eigen datacenters workloads draaien met dezelfde AWS API’s, control planes, hardware en tools die zij gebruiken voor de verbinding met andere AWS-applicaties.

Workloads voor AWS Outposts

Hierdoor zijn klanten instaat om vooral workloads te draaien die low-latency, lokale dataprocessing of lokale data storage nodig hebben. Of in het geval van de nu gepresenteerde database-as-a-service-oplossing het draaien van realtime databases. Bijvoorbeeld databases op basis van IoT-data in industriële omgevingen.

Twee belangrijke relationele databases

Concreet biedt het ondersteunen van AWS Relational Database Service op het AWS Outposts-platform klanten toegang tot twee belangrijke relationele databases: MySQL 8.0.17 and PostgreSQL 12.2. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig relationele databases lanceren, draaien en uitbreiden. Zonder dat zij daarbij zich zorgen hoeven te maken over de onderliggende infrastructuur en overhead.

Beperkingen en verwachtingen

Voor het gebruik van de nieuwe dienst moeten gebruikers volgens analisten wel een aantal zaken goed in de gaten houden. Zo beschikt AWS Outposts nog steeds niet over de optie om alle data lokaal op te slaan en kan het hybrid cloudplatform geen data repliceren of beheren voor disaster recovery en hoge beschikbaarheid tussen meerdere regio’s. Dit komt doordat alle data en backup- en restore-opties alleen beschikbaar zijn in de specifieke AWS-regio waarmee het zich on-premise bevindende hybrid cloudplatform is verbonden.

Wel staat dit op de rol om te worden veranderd. Ook wordt verwacht dat er binnen de AWS Relational Database Service straks nog meerdere soorten databases dan alleen de twee genoemde beschikbaar komen.

Concurrentie

AWS is trouwens niet de enige cloudaanbieder die database-as-a-service in het on-premise datacenter biedt. Ook Oracle heeft een dergelijke dienst met de Oracle Exadata Cloud at Customer Service. Analisten geven wel aan dat de beschikbaarheid van AWS Relational Database Service voor AWS Outposts gaat helpen dit hybrid cloudplatform beter te laten concurreren met Microsoft Azure Stack, Oracle Cloud at Customer en Google Anthos.