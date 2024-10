AWS levert de cloud in 2024 hoe en waar klanten hem willen, ook in Europa

Binnen Europa is de Benelux een belangrijke regio voor Amazon Web Services (AWS), horen we van Danielle Gorlick. De nieuwe (sinds januari 2024) General Manager voor de Benelux-regio legt in een gesprek met ons uit waarom dat zo is. Ook gaan we dieper in op hoe AWS wil helpen om het tekort aan goed personeel op te lossen en kijken we naar de stand van zaken op het gebied van hybride cloud en soevereine clouds.

De public cloud krijgt steeds meer gelaagdheid, waarbij de eenvoudige onderverdelingen uit het verleden niet meer gelden. Toen waren er specifieke hokjes waarin je AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud enzovoorts kon onderverdelen. AWS was in zo’n onderverdeling dan vaak de populairste cloud bij developers, Azure kreeg een SaaS-label opgeplakt, GCP viel op vanwege de focus op AI, OCI op databases en IBM op specifieke verticals zoals banken.

Dit soort hokjesdenken wordt echter steeds lastiger. Zo speelt AI op alle cloudplatformen een cruciale rol en is de verticalisatieslag ook steeds breder zichtbaar. De public clouds lijken daarnaast ook steeds dichter naar elkaar toe te drijven. Dat werd recent duidelijk toen AWS-CEO Matt Garman op het podium van Oracle CloudWorld stond, samen met Oracle-oprichter Larry Ellison. Dit om de strategische samenwerking tussen de twee voormalige gezworen vijanden aan te kondigen. De databases van Oracle, die draaien op OCI, staan binnenkort in AWS-datacenters, om gezamenlijke klanten zo beter te kunnen bedienen.

Ondanks het enigszins vertroebelen van de grenzen tussen cloudspelers, is er natuurlijk nog wel genoeg te vertellen over de afzonderlijke partijen. Vandaar dat we graag in gesprek gingen met Danielle Gorlick. Gorlick is al 11 jaar werkzaam bij AWS, maar sinds begin dit jaar de general manager voor de Benelux. AWS heeft de nodige grote klanten in deze regio zitten, waaronder ANWB, Booking.com, DPG, Hema, KBC, Nationale Nederlanden, NXP en Rabobank. Reden genoeg dus om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in de Benelux (en Europa) en de plannen van AWS voor deze regio’s.

Benelux is belangrijk voor AWS

Er mogen dan voor de Benelux ‘slechts’ zogeheten Local Zones/Edge Locations in Amsterdam en Brussel beschikbaar zijn en geen volwaardige cloudregio, dat betekent niet dat onze regio onbelangrijk is voor AWS. Integendeel zelfs, “de Benelux is een van de grotere regio’s in EMEA. Deze regio is al heel ver als het gaat om de adoptie van clouddiensten en ligt voor op andere Europese gebieden”, volgens Gorlick.

Het lijstje met namen dat we eerder in dit artikel deelden lijkt de bovenstaande bewering van Gorlick ook te staven. Dat wil zeggen, als dat soort bedrijven klant worden, nemen die AWS serieus. En dat kan alleen maar als AWS de regio ook serieus neemt. Let wel, die klanten kunnen natuurlijk ook gewoon terecht in de dichtstbijzijnde cloudregio van AWS in Frankfurt of Dublin, zeker voor workloads die niet per se de allerlaagste latencies vereisen. Dat is waarschijnlijk ook het geval. Dat wil zeggen, die klanten hebben waarschijnlijk de meeste workloads in Frankfurt en/of Dublin. De Local Zones gebruiken ze alleen voor specifieke taken waarbij ze minder dan 10 milliseconden latency nodig hebben.

Gorlick ziet dat met name Nederlandse bedrijven sowieso niet zo enorm lijken te hechten aan een lokale cloudregio. Dat heeft volgens haar voor een belangrijk deel te maken met de mindset: “Nederlandse bedrijven denken vaak globaal.” Dan is de aanwezigheid van een volwaardige cloudregio in Nederland helemaal niet zo belangrijk. In andere landen, zoals Spanje of Duitsland denkt men veel meer binnen de eigen landsgrenzen.

AWS is meer dan alleen technologie In de hoofdtekst van dit artikel gaat het vooral om de technologie van AWS. De voornaamste uitdaging die AWS ziet in de markt, zeker nu met de sterke opkomst van (Gen-)AI, heeft echter vrij weinig met technologie te maken. “Als ik klanten spreek, hebben de obstakels op het gebied van AI niets te maken met technologie, maar met cultuur”, volgens Gorlick. Hoe zorg je voor de juiste cultuur, processen en vaardigheden om mee te kunnen? Volgens haar kan slechts acht procent van de organisaties de juiste mensen vinden. AWS wil iets doen aan het tekort aan de juiste mensen met de juiste vaardigheden. In 2020 bracht het bedrijf naar buiten dat het in vijf jaar tijd wereldwijd 29 miljoen mensen gratis zou gaan trainen/opleiden. In juli van dit jaar maakt het bekend dat dit doel al was gehaald. 31 miljoen mensen zijn in de afgelopen 4,5 jaar al voorzien van de nodige trainingen. AWS heeft de 31 miljoen mensen bereikt door middel van meerdere programma’s en initiatieven. Zo zijn er de gratis cursussen die het via AWS Skill Builder aanbiedt. Daarnaast is er AWS re/Start, een programma van 12-14 weken om mensen aan hun eerste baan in cloud computing te helpen. Uiteraard gaat het hier om het bijbrengen van de basis, maar het kan wel net dat zetje zijn dat mensen nodig hebben. Tot slot is er ook nog AWS Educate, waar mensen honderden uren aan lesmateriaal kunnen vinden om op eigen tempo aan de slag te gaan. Het is zonder meer goed dat AWS als een van de grootste spelers de verantwoordelijkheid neemt om niet alleen de technologie aan te bieden, maar ook actief werkt aan het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Daar heeft het zelf uiteraard ook alleen maar voordeel bij. Zonder de juiste mensen kunnen organisaties immers ook geen nieuwe technologieën inzetten. Dat is verder ook helemaal niet erg en alleen maar logisch vanuit het perspectief van AWS. Uiteindelijk moet het iets opleveren voor AWS, klanten en de medewerkers van die klanten. Dat lijkt op deze manier het geval te zijn.

Toch een soevereine cloud

Kijken we buiten de grenzen van de Benelux, dan valt op dat AWS de laatste tijd veel investeert in Europa. We hebben daar enige tijd geleden al eens een aflevering van onze Techzine Talks podcast over opgenomen. Het bedrijf heeft forse investeringen gedaan in onder andere Duitsland en Spanje. Dat zijn niet geheel toevallig landen die het doorgaans wat meer binnen de eigen landsgrenzen zoeken. Daarnaast loont het voor AWS natuurlijk ook gewoon om daar te investeren, omdat de afzetmarkt daar de nodige potentie heeft.

Interessanter dan de investeringen in de afzonderlijke landen, is wat ons betreft de investering van een kleine 8 miljard dollar in een European Sovereign Cloud. Een soevereine cloud leek lange tijd niet op de roadmap van AWS te staan. We hebben Amazon-CSO Steve Schmidt in een gesprek met ons een keer horen zeggen dat soevereine clouds vooral marketingvehikels zijn. De architectuur van de AWS-cloud is al soeverein van zichzelf. Dit onder andere dankzij de manier waarop de Nitro-hyervisor is gebouwd. Zodra klanten die in gebruik nemen, kan AWS er met geen mogelijkheid meer bij. Daarvoor hoeft niet per se de term soevereine cloud gebruikt te worden, was het punt dat Schmidt wilde maken.

Waarom een soevereine cloud?

Of Schmidt volledig gelijk had en heeft laten we hier even in het midden. Gorlick herhaalt in ieder geval de sovereign by design claim in ons gesprek. Toch komt er nu dus wel een heuse European Sovereign Cloud vanuit AWS. Gorlick geeft meteen toe dat het wat langer geduurd heeft dan bij andere partijen op de markt. Volgens haar was dat omdat AWS het meteen goed wilde doen: “Naar mate zaken duidelijker werden, konden we klanten de zekerheid geven dat ze alle features op dezelfde stabiele en schaalbare manier konden krijgen.”

Het lijkt er dus op dat AWS in eerste instantie niet per se mee wilde doen met de trend rondom soevereine clouds. Uiteindelijk doet ook dit bedrijf echter wat klanten willen. Expliciete soevereiniteit mag dan wellicht alleen maar nodig zijn voor een klein percentage van de workloads van klanten, zoals ook Gorlick aangeeft, maar AWS wil en moet dat wel kunnen leveren. “Het geeft met name de publieke sector meer opties”, volgens haar. Daarbij speelt de opkomst van GenAI ook een belangrijke rol. Daar willen steeds meer organisaties gebruik van maken, maar daar is veel compute voor nodig. Als dit op een soevereine manier ingezet kan worden, is het voor meer organisaties bereikbaar.

Lees ook: AWS heeft het nooit over sovereign cloud, maar levert het wel

Veel klanten nog in hybride modus

Tijdens de initiële opkomst van en hype rondom de public cloud leek de cloud de on-prem infrastructuur volledig te gaan vervangen. Dat was in ieder geval de boodschap die de aanbieders van public cloudinfrastructuur en -diensten uitdroegen.

AWS was daar in onze optiek het meest uitgesproken over. We hebben tijdens een lokaal AWS-evenement een jaar of zes geleden aan tafel gezeten met een woordvoerder die aangaf dat bedrijven prima alle workloads naar de AWS-cloud konden en eigenlijk zouden moeten migreren. De exacte quote is ons ontschoten, maar het kwam erop neer dat AWS alleen de workloads van CERN in Zwitserland niet aankon, voor de rest konden en moesten organisaties maar gewoon alles migreren.

Uiteraard hebben bovenstaande claims en uitspraken een hoog marketinggehalte. En dat is op zich ook helemaal niet erg. Ze geven echter wel een indruk van hoe een partij in de wedstrijd zit. On-prem was niet meer van deze tijd, leek de boodschap te zijn. Daarmee leek er ook niet veel ruimte voor hybrid cloud bij AWS. Het had en heeft weliswaar OutPosts als technologie voor on-prem, maar heel veel aandacht kreeg dat doorgaans niet. Op zich was dat ook wel logisch, want waarom zou je daar heel veel aandacht aan besteden als de public cloud heel hard blijft groeien?

Hybride cloud is de realiteit, maar hoe lang?

Toch ziet ook Gorlick dat een hybride vorm nog altijd de realiteit is: “We zien dat klanten over het algemeen een primaire cloudprovider kiezen. Die klanten migreren dan het merendeel van hun workloads daarheen. Maar veel klanten zitten nog altijd in een hybride modus.” Als voorbeeld noemt ze banken, die nog altijd gebruikmaken van mainframes.

Uiteindelijk gaat het allemaal om wat klanten willen, geeft Gorlick aan. Als die nog niet massaal willen migreren, dan moet AWS dat ondersteunen. Dat kan dan bijvoorbeeld in de vorm van connectiviteit. Daarmee kunnen klanten die zowel in de cloud als on-prem nog significante hoeveelheden workloads hebben, wel alles goed aan elkaar koppelen.

Gorlick spreekt aan het einde van dit onderdeel van ons gesprek overigens de verwachting uit dat er in the fullness of time minder behoefte zal zijn aan een hybride benadering. Dat is natuurlijk ook wat AWS wil dat er gebeurt. We horen tegenwoordig echter ook de nodige verhalen van IT-spelers die juist het tegenovergestelde beweren. Die claimen dat er sprake is van een repatriëring van workloads van de cloud naar on-prem. Dit omdat er steeds betere opties beschikbaar komen voor de private cloud, zoals on-prem ook vaak genoemd wordt. Vaak speelt het cloudmodel ook hier een belangrijke rol trouwens. Dat wil zeggen, organisaties kunnen on-prem technologie en diensten afnemen volgens een cloudmodel. In hoeverre dat dan nog echt on-prem is, valt natuurlijk te betwisten.

Wat mogen we verwachten van AWS in de nabije toekomst?

On-prem mag dan wellicht weer wat meer aandacht krijgen de laatste tijd, de public cloud blijft ook gewoon stevig doorgroeien. Dat laten alle cijfers zien die publiek beschikbaar zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat er niets meer te doen is voor AWS. Sterker nog, naar onze mening moet AWS juist de nodige stappen zetten. Het is de grootste en populairste public cloud, maar er valt ook echt nog wel wat te winnen.

AWS heeft zich eigenlijk altijd voornamelijk gericht op het aanbieden van zoveel mogelijk features en diensten, maar niet zozeer op out-of-the-box producten. Daar heeft het enkele jaren geleden een begin mee gemaakt met AWS Supply Chain. Dat is een oplossing die in principe out-of-the-box werkt en in gebruik kan worden genomen door klanten in een specifieke verticale industrie.

“De feedback van klanten in de afgelopen jaren is dat ze meer oplossingen willen die gericht zijn op specifieke industrieën”, geeft Gorlick aan. Dat is dan ook wat AWS gaat doen. “We hebben 13 teams die zich elk op een specifieke industrie richten en heel veel expertise hebben. Zo hebben we mensen rondlopen die 30 jaar ervaring hebben in het bankwezen.” Met andere woorden, er zitten zeker nog de nodige kant-en-klare oplossingen aan te komen.

AWS anno 2024: meer in touch met de markt dan ooit

AWS had bij ons lange tijd het imago dat het zich niet zoveel aantrok van wat er in de rest van de markt gebeurde. Tot op zekere hoogte was dat als first mover in public cloud ook logisch. De groei kwam toch wel. En er was sowieso nog zoveel groei mogelijk, dus waarom zou je dan buiten de eigen bubbel kijken? Het kwam tot een jaar of wat geleden zelfs wat arrogant over. Meerdere uitspraken uit het verleden die we in dit artikel hebben aangehaald, ondersteunen dat.

AWS in 2024 is echter wezenlijk anders. Dat is althans onze conclusie op basis van ons gesprek met Gorlick en alle overige berichtgeving rondom AWS. Hybride cloud wordt in ieder geval tijdelijk bestaansrecht toegekend, een Europese soevereine cloud staat inmiddels wel degelijk op de agenda en er komen nog de nodige kant-en-klare producten aan waarmee AWS ook op dat vlak de concurrentie met andere cloudspelers goed aan kan gaan.

Tel daarbij op dat AWS niet alleen een strategische samenwerking met Oracle is aangegaan, maar ook samenwerking heeft en uitbreidt met andere (van origine on-prem) spelers zoals NetApp en we hebben te maken met een AWS dat goed heeft geluisterd naar klanten en exact weet wat ze willen en wat er in de markt speelt. Dat levert misschien niet de meest uitgesproken statements op zoals we die vroeger vaak kregen. Het levert echter wel de beste uitkomsten op voor de klanten. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Ook een van de grootste spelers in de IT-industrie moet luisteren naar wat klanten willen.