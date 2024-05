VMware heeft een samenwerking gesloten met Microsoft rond de VMware Cloud Foundation, ook wel VCF. Bedrijven die VCF-licenties bezitten of kopen, zullen deze kunnen gebruiken op Azure VMware Solution en in eigen datacenters.

Hiermee is er een extra optie voor Azure VMware Solution. Deze dienst wordt sinds 2019 door Microsoft aangeboden en betreft een VMware-omgeving die Microsoft beheert en ondersteunt. VMware-workloads kunnen naar Azure worden gemigreerd zonder al te veel aanpassingen door te hoeven voeren. Deze snelle migratie heeft ook het voordeel dat medewerkers geen geheel nieuwe vaardigheden hoeft te leren.

VMware geeft aan dat de extra licentie-optie bedrijven abonnementen biedt voor de nieuwe VCF-software, met daarbij de mogelijkheid workloads te verplaatsen van on-premises naar Azure VMware Solution. Dit om voordeel te halen uit “Azure’s schaalbare en hoog presterende cloudinfrastructuur”.

“Klanten die licenties voor VMware Cloud Foundation bezitten of kopen, kunnen deze licenties gebruiken op de Azure VMware Solution, evenals op hun eigen datacenters, waardoor ze de flexibiliteit hebben om aan veranderende zakelijke behoeften te voldoen”, aldus de twee techleveranciers over de nieuwe samenwerking.

Stap na ophef over AWS

Toch kan de samenwerking met Microsoft niet los worden gezien van de recente ontwikkelingen in de relatie tussen langdurig partner AWS en VMware-moeder Broadcom. Lange tijd was VMware Cloud on AWS een van de belangrijkste clouddiensten die men bood. Bedrijven gebruiken deze service om software en diensten op en af te schalen via on-premise en de cloud. Het is daarmee de tegenhanger van Azure VMware Solution.

Via AWS is deze service afnemen sinds kort echter geen optie meer. Amazon begon daarbovenop een promotie voor VMware Cloud on AWS-gebruikers om het aantrekkelijk te maken virtual machines te migreren naar de Amazon-cloud. Het kamp VMware/Broadcom verkoopt ondertussen VMware Cloud on AWS nog wel. De CEO van Broadcom, Hock Tan, zag naar aanleiding van de nieuwe relatie met Amazon aanleiding om zelf te reageren. Volgens hem zijn er namelijk geen plannen om te stoppen met VMware Cloud on AWS. “VMware Cloud on AWS blijft klanten bedienen zoals het dat altijd gedaan heeft”, aldus Hock Tan.