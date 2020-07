‘Uitgaven aan 5G verdubbelen in 2020’

De wereldwijde uitgaven aan 5G-netwerken zullen dit jaar naar verwachting met 96 procent toenemen, tot een totaal van ruim 8 miljard dollar (6,8 miljard euro). Onderzoeksbureau Gartner verwacht dat dit gepaard gaat met een aanzienlijke vermindering van uitgaven aan de oude infrastructuur (van onder andere 3G en 4G).

Vorige week werd bekend dat de drie grote providers in Nederland kunnen beginnen met het activeren van het 5G-netwerk, mits al het materiaal geplaatst is. Daarvoor zijn al de nodige uitgaven gedaan, maar met het oog op 2022 (als de laatste frequentie onder de hamer gaat) hangt daar mogelijk nog een prijskaartje aan. Net als in andere landen, zo meent Gartner, wat zal zorgen voor nagenoeg een verdubbeling van 5G-uitgaven ten opzichte van 2019.

Investeringen in 5G-netwerken zijn één van de weinige uitgaven aan infrastructuur die dit jaar zullen stijgen. Bestedingen aan legacy netwerken zal naar verwachting wereldwijd met zo’n vier procent afnemen (tot net iets meer dan 38 miljard dollar). Volgens Gartner zullen uitgaven aan 5G voorlopig nog wel aanzienlijk toenemen, hoewel providers hun best doen om de kosten te drukken door bestaande services (zoals basisstations en enkele netwerkcomponenten) te hergebruiken.

China gaat aan kop met 5G-investeringen

Bijna de helft van alle investeringen in 5G dit jaar, zal teruggeleid kunnen worden naar één land; China. 49,5 procent van de uitgaven aan het netwerk worden in dat land gedaan, maar andere landen zullen naar verwachting de snelheid ook oppakken.

Uitgaven aan legacy netwerken zullen op den duur drastischer dalen, als er meer wordt overgestapt op 5G Standalone Networks. Dit vanwege het niet optimaal kunnen meeliften op bestaande infrastructuur van onder andere 4G-netwerken. Gartner verwacht dat in 2023 zo’n vijftien procent van alle uitgerolde 5G-netwerken een dergelijke Standalone is.