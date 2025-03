Huawei zet vol in op AI-integratie in telecomnetwerken

Huawei presenteert tijdens Mobile World Congress 2025 in Barcelona zijn visie op de toekomst van telecomnetwerken. Uiteraard speelt AI een centrale rol. Het is de motor voor de verdere verbetering in netwerkinfrastructuren. Het Chinese bedrijf voorziet door de aanzienlijke upgrade een transitie van traditionele telecombedrijven (telco’s) naar technologiebedrijven (techco’s).

Het nieuwe netwerk dat Huawei voor ogen heeft, omschrijft men ook wel als het ‘AI-Centric Network’. Dit principe staat centraal in de strategie om de netwerkinfrastructuur te moderniseren. Traditionele telecomnetwerken worden in dit model geoptimaliseerd om te voldoen aan hogere standaarden op het gebied van bandbreedte, latency en dekking. Het doel is tweeledig: enerzijds wordt de infrastructuur aangepast zodat AI-toepassingen beter ondersteund kunnen worden, anderzijds ontstaat er ruimte voor telecombedrijven om zich in nieuwe domeinen te begeven. Deze upgrade vormt het fundament waarmee telco’s zich kunnen ontwikkelen tot full-scale techco’s die naast connectiviteitsdiensten ook andere technologieën aanbieden als cloud computing en AI.

5.5G-oplossingen voor mobiel AI-tijdperk

Huawei komt hiervoor met nieuwe AI-gerichte 5.5G-oplossingen, die vooral de gebruikerservaring moet veranderen. Traditioneel waren mobiele verbindingen voornamelijk downlink-gericht, maar door de progressie in AI verandert dit. De interacties verschuiven naar een dynamisch samenspel tussen mens en AI en zelfs AI-naar-AI communicatie. Voor een soepele werking van deze processen is een robuuste infrastructuur met hogere uplink-capaciteit en lagere latency noodzakelijk.

Ten tweede moeten de nieuwe 5.5G-oplossingen het netwerkbeheer veranderen. Huawei heeft hiervoor het concept GreenPulse, dat inspeelt op de noodzaak tot efficiënter energiegebruik en automatisering van netwerkoperaties. Het autonome netwerk (AN) wordt naar verwachting verder geëvolueerd van niveau 3 naar niveau 4 en hoger. Deze automatisering zorgt ervoor dat netwerkbeheer minder afhankelijk wordt van menselijke tussenkomst, wat leidt tot snellere en nauwkeurigere probleemoplossingen.

De derde verandering wat betreft 5.5G is meer gericht op de economische aspecten van netwerkbeheer. Huawei ziet een verschuiving van traditionele, traffic-gebaseerde modellen naar multi-factor monetization. Hierbij gaat het niet enkel om de hoeveelheid data die wordt verbruikt, maar om de waarde die via verschillende diensten wordt gecreëerd. Deze ontwikkeling biedt telecomproviders nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren.

Cloud en AI-integratie

Huawei Cloud speelt een cruciale rol in deze transitie, ook voor telecom. De cloud kent wat Huawei betreft twee belangrijke manieren om netwerken verder te helpen. Eentje laat zich omschrijven als ‘AI for Cloud’, oftewel bestaande clouddiensten verrijken met AI-functionaliteit. De ander omschrijft Huawei als ‘Cloud for AI’. Dat richt zich dan weer op de cloud als platform voor AI-applicaties.

Deze aanpak betekent dat cloudoplossingen niet langer losstaan van AI-technologie, maar dat beide elementen naadloos geïntegreerd worden. Onderdeel hiervan is de CloudDC-oplossing, die telecombedrijven toegang biedt tot meer dan 30 Tier 3+ datacenters wereldwijd. Dankzij deze infrastructuur kunnen foutdetectie en probleemoplossing in snel plaatsvinden, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid en snelheid van de diensten.

Eigen AI-modellen

Naast de infrastructuur benadrukt Huawei tijdens Mobile World Congress ook dat het werk maakt van zijn AI-modellen, onder de naam Pangu. Deze modellen worden al toegepast in meer dan 30 sectoren en in meer dan 400 use cases, wat aantoont dat de technologie breed inzetbaar is. Tegelijkertijd moet hierbij aandacht zijn voor securityaspecten. Nieuwe oplossingen, zoals de Large Model Security Solution en de Cloud Multilayer Ransomware Protection Solution, bieden end-to-end beveiliging voor zowel grote taalmodellen als voor het bredere netwerk. Deze maatregelen zijn essentieel om data en bedrijfsprocessen te beschermen tegen cyberaanvallen.

Toekomstvisie voor telecombedrijven

Al met al ziet Huawei een toekomst waarin de combinatie van geavanceerde 5G-Advanced technologieën en AI nieuwe mogelijkheden biedt voor gepersonaliseerde dienstverlening en innovatieve verdienmodellen. Volgens het bedrijf waren tegen het einde van 2024 wereldwijd meer dan 2,1 miljard 5G-gebruikers actief, wat de potentie van deze technologische ontwikkelingen onderstreept. De focus ligt op het creëren van intelligente infrastructuren die de groeiende vraag naar connectiviteit bijbenen, maar ook de veranderende behoeften van gebruikers en bedrijven vervullen.

Daarvoor zullen telecomnetwerken transformeren door AI-integratie en geavanceerde 5.5G-oplossingen, wat resulteert in providers die het best zijn te omschrijven als techco’s. Door te investeren in een AI-Centric Network en een geïntegreerde cloudstrategie, positioneert Huawei zich ook in 2025 nog altijd als een belangrijke partij voor telecom in Europa. Het Chinese bedrijf heeft namelijk de grootste booth van de beurs, wat laat zien dat het onze markt zeer serieus neemt. Huawei wil en kan laten zien een solide basis te bieden voor de toekomst van connectiviteit.

