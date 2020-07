KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile krijgen toegang tot 5G-netwerk

De in juni geveilde frequenties voor het 5G-netwerk zijn verkocht aan de drie grote providers: KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. Dat laat het Nederlandse Agentschap Telecom weten in een statement.

Geïnteresseerde partijen konden eerder dit jaar hun interesse uitspreken als zij voldeden aan een aantal voorwaarden, waarna de veilig op 29 juni van start ging. De frequentieruimte in de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden gingen onder de hamer, waarbij er tenminste negenhonderd miljoen euro opgehaald moest worden. Dat doel is uiteindelijk ruimschoots gehaald, met een opbrengst van ruim 1,2 miljard.

VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile waren volgens het agentschap de enige drie deelnemers aan de veiling, die bestond uit meerdere biedingsronden. Voor de banden van 700MHz en 2100MHz hebben alle drie de providers een gelijk aantal vergunning opgekocht (respectievelijk twee en vier), voor de 1400 MHz-frequentie heeft T-Mobile er twee en de beide andere providers drie.

De vergunning voor de laagste twee frequenties gaat per direct in (maar zijn vooralsnog nog niet verleend), terwijl de 2100 MHz-frequentie pas in gaat in het begin van 2021.

Laatste frequentie over twee jaar onder de hamer

Met de bekendmaking van de uitslag van de veiling is in ieder geval duidelijk geworden dat de beoogde opbrengst van de eerste drie frequenties is gehaald. In 2022 zal de laatste overgebleven frequentie, die van 3,5 GHz, worden geveild.