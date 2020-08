Amazon investeert 10 miljard in satellietnetwerk Project Kuiper

Amazon investeert 10 miljard dollar (8,4 miljard euro) in Project Kuiper nadat het project eerder is goedgekeurd door de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC. Met Project Kuiper worden 3.236 satellieten in een baan om de aarde geplaatst voor een beter internet.

Amazon wil een nieuw en stabieler internet opzetten voor gebieden die maar moeilijk een stabiele internetverbinding kunnen krijgen. De satellieten zullen zich bevinden op een hoogte van 590 tot 630 kilometer boven het aardoppervlak terwijl satellieten normaal op 35.000 kilometer hangen. Deze geringe afstand moet latentie voorkomen, maar kosten voor het lanceren van de satellieten zullen ook lager liggen door de kortere afstand.

Concurreren met Starlink

Project Kuiper wil hetzelfde bereiken als Starlink van SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk heeft inmiddels al 500 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Klanten van Amazon moeten nog even wachten. Project Kuiper kan pas stabiele internetverbindingen aanbieden zodra Amazon 578 satellieten heeft gelanceerd.

De FCC verplicht Amazon om voor 30 juli 2026 meer dan de helft van de 3.236 satellieten in een baan om de aarde te plaatsen en de andere helft moet drie jaar later de dampkring hebben verlaten. De investering van 10 miljard dollar in Project Kuiper suggereert dat Amazon van plan is om het satellietnetwerk eerder gereed te maken dan gepland.

Nieuwe mogelijkheden

Volgens Amazon creëert deze investering wereldwijd nieuwe banen en infrastructuur. De investering stelt Amazon in staat om satellieten eerder te testen, productie te versnellen en een ondersteunend grondnetwerk te bouwen en uit te breiden. Zo kan het bedrijf betaalbare, snelle en betrouwbare internettoegang bieden aan gemeenschappen over de hele wereld.

De nieuwe technologieën die voort zullen komen uit Project Kuiper kunnen ook beschikbaar worden gesteld voor gebruikers. Rajeev Badyal, vicepresident technologie van Project Kuiper, zegt te vertrouwen op nieuwe uitvindingen om een snelle en betrouwbare breedbanddienst te kunnen leveren aan klanten tegen een betaalbare prijs.

De naam Project Kuiper is afgeleid van de Kuipergordel, een gordel van miljarden objecten gemaakt van steen en ijs achter de planeet Neptunus. De ontdekker hiervan was de Nederlands-Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper.