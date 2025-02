Onderzoek naar Amazon om belastingontduiking van 1,2 miljard euro

Italiaanse aanklagers onderzoeken Amazon en drie bestuurders voor vermeende belastingontduiking ter waarde van 1,2 miljard euro. Het onderzoek richt zich op online verkopen in Italië tussen 2019 en 2021.

De Italiaanse autoriteiten hebben Amazon’s Europese tak in Luxemburg en drie managers onder de loep genomen voor belastingfraude. Volgens bronnen van Reuters zou het totaalbedrag kunnen oplopen tot 3 miljard euro wanneer boetes en rente worden meegerekend.

Het onderzoek wijst uit dat Amazon’s algoritme de verkoop van goederen door niet-EU verkopers, voornamelijk Chinese, mogelijk maakt zonder hun identiteit bekend te maken. Dit helpt deze verkopers bij het ontwijken van Italiaanse belasting. Volgens de Italiaanse wet is een tussenpersoon die goederen in Italië aanbiedt medeverantwoordelijk voor het niet betalen van BTW door niet-EU verkopers op hun e-commerce platform.

Lopende onderzoeken

Dit is niet het eerste onderzoek naar Amazon’s activiteiten in Italië. In juli 2024 heeft de Italiaanse politie ongeveer 121 miljoen euro in beslag genomen van een Italiaanse Amazon-divisie als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude en illegale arbeidspraktijken.

Het huidige onderzoek kwam voort uit routinecontroles door de belastingpolitie in een gebied ten noorden van Milaan.

Amazon heeft nog niet gereageerd op het nieuwe Italiaanse onderzoek.

Tip: Europese Commissie start mededingingsonderzoek naar Amazon