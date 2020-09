Cisco breidt SD-WAN-oplossingen uit naar AWS en Azure

Cisco breidt Cisco SD-WAN Cloud OnRamp uit naar AWS en Microsoft Azure. Dit betekent dat eindgebruikers van de Cisco SD-WAN-oplossingen nu ook hun connectiviteit naar deze public cloudomgevingen en alle onderliggende diensten kunnen brengen.

Met de nu uitgebreide functionaliteit van de SD-WAN Cloud OnRamp-oplossing wil Cisco klanten het makkelijker maken om SD-WAN-verkeer eenvoudiger, veiliger en met minder latency toegang te geven tot de public cloudomgevingen. De extra eigenschappen zijn toegevoegd aan SD-WAN Cloud OnRamp in de laatste release versie 17.3 van het totale SD-WAN-product van de techgigant.

Met deze nieuwe functionaliteit geeft Cisco het voor de public cloud bestemde netwerkverkeer sneller toegang tot de public cloud. Hierdoor zijn cloudgebaseerde workloads beter te beheren en krijgen betere prestaties en security, zonder al te veel latency.

Cisco SD-WAN Cloud OnRamp

Meer concreet zorgen de verbeteringen van de Cisco SD-WAN Cloud OnRamp-oplossing ervoor dat klanten gedistribueerde cloudgebaseerde applicaties terug kunnen koppelen aan bijkantoren of private datacenters. De zogenoemde ‘cloud-to-branch link’ wordt verkort, krijgt meer snelheid en is veiliger dan cloudgebaseerde applicaties direct met het datacenter te verbinden.

Met Cisco SD-WAN Cloud OnRamp-oplossing is ieder bijkantoor of private datacenter uitgerust met een netwerkinterface die een veilige ‘tunnel’ biedt tot een regionale co-locatie. De oplossing Cisco SD-WAN Cloud onRamp for Colocation zorgt voor veilige verbindingen naar SaaS-applicatieplatforms, multiclouddiensten en grote zakelijke datacenters.

Geïntegreerde diensten zijn onder meer beveiligingsfeatures als application-aware firewalls, URL-filtering, intrusion detection/prevention, DNS-layer security en de Advanced Malware Protection (AMP) Threat Grid. Ook biedt SD-WAN Cloud onRamp load-balancing en Wide Area Application Services.

AWS-connectiviteit

De toegevoegde functionaliteit van SD-WAN Cloud onRamp voor AWS laat klanten veilig met een enkele klik de SD-WAN-omgevingen met AWS cloudbronnen verbinden. De tool gebruikt onder meer de AWS Transit Gateway waarmee zij Amazon Virtual Private Clouds (VPCs) en on-premise netwerken naar een enkele gateway verbinden.

Met AWS Transit Gateway kunnen zij netwerksegmentatie en security policies aan cloudverkeer toewijzen. Ook kunnen beheerders policy exchanges uitvoeren tussen de Cisco SD-WAN Controller en de AWS Transit Gateway. Hierdoor zijn meer eenduidige netwerk- en beveiligingsregels mogelijk.

Toepassingen voor Microsoft Azure

Voor Microsoft Azure zorgt Cisco SD-WAN Cloud OnRamp er nu voor dat klanten applicatieprestaties Microsoft Azure workloads verbeteren en makkelijker beheren.

URL categorization helpt bijvoorbeeld klanten specifieke policies voor verschillende soorten Microsoft 365-verkeer op te stellen. Zij kunnen dit verkeer dan beter beheren. Onder andere kunnen ze verschillende parameters opzetten voor verschillende types verkeer, zodat zij dit verkeer efficiënter kunnen routeren. Dit levert verbeterde antwoordtijden op, aldus Cisco.

Met behulp van netwerktelemetrie laten zij dit verkeer automatisch de beste applicatieroute en firewall policies kiezen. Hiermee wordt de eindgebruikerservaring verbeterd.

Toegang tot Microsoft Azure Virtual WAN

Daarnaast verbetert Cisco ook de connectiviteit tussen Cisco SD-WAN OnRamp en Microsoft Azure Virtual WAN. De SD-WAN fabric van Cisco wordt direct uitgebreid naar de Azure Virtual WAN-omgeving. Klanten integreren hiermee automatisch hun SD-WAN-omgeving en andere netwerk gateways en routers in de Azure Virtual WAN Hubs. Dit is onder meer handig voor oplossingen als ExpressRoute, IPSec VPN gateways, Azure Firewall en push- pull policies of vereisten naar Hubs in de Virtual WAN-omgevingen. Deze fungeren dan als sites in de Cisco SD-WAN-omgevingen van de klanten.

Verder breidt Cisco SD-WAN OnRamp voor Microsoft Azure de Cisco SD-WAN-omgeving uit naar Azure Cloud en alle zakelijke workloads. Deze hoeft dan niet extra te worden geconfigureerd.