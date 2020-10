Nokia breidt functionaliteit voor 4G/5G netwerkslicing uit

Nokia heeft de functionaliteit van zijn netwerkslicingtechnologie voor 4G- en 5G-netwerken verder uitgebreid met vergaande automatiseringsmogelijkheden. Hiermee kunnen operators nog meer klanten diensten snel en met grote zekerheid gebruik laten maken van 4G-en 5G -netwerktechnologie.

De nieuwe automatiseringsmogelijkheden voor netwerkslicing die Nokia nu heeft gelanceerd, komen bovenop de netwerkslicing-functionaliteit die de mobiele netwerkgigant eerder dit jaar in de maanden februari en juni van dit jaar heeft gepresenteerd voor netwerkslicing in het kader van zijn 4G/5G-oplossingen.

Geautomatiseerde netwerkslicing

Operators zetten netwerkslicing in om mobiele netwerkbronnen, zoals het core-, transport- en radionetwerk, te optimaliseren voor meer efficiency. Dit gebeurt met een control plane die het signaalverkeer scheidt van het netwerkverkeer. Hierdoor kunnen operators ‘slices’ toewijzen aan bepaalde diensten of delen van het mobiele 4G -of 5G-netwerk optimaliseren voor specifieke use cases. Denk bijvoorbeeld aan Industry 4.0-toepassingen.

Wanneer het aantal slices en gebruikers toeneemt, moet dit ‘opdelen’ van het mobiele netwerk geautomatiseerd plaatsvinden. Dit om de snelheid van levering en de kwaliteit van de diensten te kunnen garanderen. Geautomatiseerde netwerkslicing vindt plaats in een softwarelaag boven op de netwerklaag, waardoor het programmeerbaar is om de netwerkslices makkelijker toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen weer diensten snel worden uitgerold.

Toepassing nieuwe functionaliteit

Concreet stelt de nu toegevoegde functionaliteit operators in staat om realtime automatisering te gebruiken om on verschillende domeinen als het core-netwerk, het radionetwerk of het transportnetwerk, grote hoeveelheden netwerkslices te maken, te veranderen en te verwijderen.

Use cases

Met deze automatisch aangemaakte netwerkslices kunnen operators naar wens unieke policies voor klanten op te stellen, prestaties toewijzen, meer Quality of Service (QoS) garanderen of routing en de security bepalen. Hierdoor kunnen zij ook diverse netwerkdiensten inzetten voor verschillende use cases. Denk daarbij aan netwerkdiensten voor kleine en grote bedrijven, private draadloze netwerken of IoT-netwerken. Dit alles vanuit een enkele modulaire oplossing, aldus Nokia.