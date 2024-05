KPN kondigt KPN Campus aan, een infrastructuur die 5G-diensten en -toepassingen op locatie biedt voor bedrijven en organisaties. Dit initiatief speelt volgens het bedrijf in op de toenemende vraag van zakelijke grootverbruikers naar veilige bedrijfskritische communicatiediensten zoals spraak- en datatoepassingen via het mobiele netwerk.

KPN Campus is een platform dat verschillende connectiviteitsopties combineert in één netwerk. Deze variatie moet organisaties in staat stellen altijd een oplossing voorhanden te hebben die het beste aansluit bij hun specifieke digitaliseringsbehoeften.

Dit maakt KPN Campus naar eigen zeggen bijzonder geschikt voor sectoren zoals industrie, logistiek en gezondheidszorg. Daar is immers niet alleen snelheid van belang , maar juist ook betrouwbaarheid en security, waaronder het lokale beheer van gevoelige data.

Volledig autonome netwerken

KPN Campus biedt onder andere Public 5G voor hoogwaardige indoor dekking, Hybrid 5G voor lokaal beheer van omvangrijk mobiel dataverkeer via een lokale 5G-gateway en Private 5G. Die laatste optie voorziet in volledig autonome netwerken op klantlocaties, geschikt voor zowel 4G- als 5G-apparatuur.

Met het Private 5G-netwerk blijft alle data lokaal met de hoogste beschikbaarheidsgarantie, zo is de belofte. Het is mogelijk de netwerkcapaciteit volledig toe te wijzen aan specifieke applicaties. Dit is belangrijk voor toepassingen als autonome voertuigen, robots en augmented reality, waar elke milliseconde latency er één teveel kan zijn.

Ontzorgen bij de inrichting en beheer

KPN ontzorgt bij de inrichting en het beheren van de Campus, terwijl klanten de vruchten plukken op het gebied van security, productiviteit en innovatie. De Campus biedt geavanceerde security-opties in een betrouwbaar en snel netwerk met een flexibele infrastructuur. Die is on-the-fly aan te passen aan de noden van het bedrijf.

KPN rolt de verschillende diensten stapsgewijs uit. Alle diensten kunnen binnen één campusnetwerk worden gerealiseerd, lokaal bij de klant.

