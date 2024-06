Koop Infinera breidt Nokia’s optisch-netwerkportfolio uit

Nokia koopt voor 2,3 miljard dollar (ongeveer 2,15 miljard euro) de Amerikaanse optische netwerkspecialist Infinera. Met deze overname wil Nokia zijn vaste netwerkportfolio, meer specifiek dat voor optische netwerken, verder verstevigen en uitbreiden.

Met de overname krijgt de Finse netwerkleverancier technologie in handen voor optische netwerken. Infinera levert onder meer op open standaarden gebaseerde optische netwerkoplossingen, optische netwerkonderdelen en ook geavanceerde optische processors. Deze technologie is onder meer zeer interessant voor telecomoperators voor het verstevigen van hun vaste backbone-verbindingen, maar biedt ook andere klanten vaste connectiviteit.

Reeks van voordelen

De inlijving van Infinera moet Nokia, maar ook Infinera en klanten, een reeks strategische en financiële voordelen bieden, geeft de Finse netwerkleverancier aan. Zo kan Nokia door de overname de schaal van zijn optische netwerkactiviteiten met 75 procent laten groeien, vooral in Noord-Amerika, de eigen productroadmap versnellen en beter de concurrentie aangaan met andere leveranciers.

Bovendien krijgt ook de eigen expertise een boost door een groter team dat aan digitale signaalprocessors kan werken, meer kennis op terreinen als silicon photonics en wetenschappelijke expertise op het gebied van zogenoemde ‘indium phosphide-gebaseerde materialen’ voor halfgeleiders. Daarnaast wordt de kennis en ervaring op het gebied van geïntegreerde photonische circuittechnologie door de samenvoeging van de bedrijven verder uitgebreid.

Nokia kan door de overname een sterkere voet aan de grond krijgen bij andere klanten dan telecomoperators en internetaanbieders. De technologie van Infinera wordt ook veel gebruikt door internetcontentaanbieders, zoals streamingdiensten.

Overige details

De Finse netwerkleverancier betaalt het overnamebedrag van 2,3 miljard dollar voor 70 procent in cash en de overige 30 procent in eigen aandelen. Aandeelhouders kunnen kiezen voor een bedrag in cash, aandelen Nokia of een combinatie van beiden, zo maakt Nokia bekend.

De deal moet, afhankelijk van de reactie van de aandeelhouders en de toezichthouders in de eerste helft van 2025 zijn definitieve beslag krijgen.

